“No hay títeres en el futbol mexicano”: Mikel Arriola

Luego de que Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, dieran a conocer la nueva estructura del futbol mexicano, recibieron cientos de críticas por parte de la afición y los medios de comunicación.

Entre estas críticas, destacó la de Francisco Gabriel de Anda, quien durante el programa de Futbol Picante el pasado 31 de enero, reprochó a los directivos el hecho de que solo una persona mande en el futbol mexicano.

Dicho comentario caló hondo en el presidente de la Liga MX, quien durante una entrevista con TUDN, aseguró que no hay “títeres” en el balompié nacional.

En esa misma línea, Mikel Arriola calificó como un mito la creencia que tienen muchas personas acerca de que solo una persona toma las decisiones en la Liga MX.

“Yo llegué a la Liga por un proceso de headhunters muy interesante porque todo mundo dice que hay uno que manda y entonces son títeres y eso es un mito, llegué a una asamblea donde todo eran problemas... Llevo cinco asambleas y hemos tenido todos los acuerdos por unanimidad”, aseguró el directivo.

Asimismo, el directivo destacó que con la Leagues Cup, el futbol mexicano crecerá un 20% gracias a la fusión con la MLS.

“La Liga MX crece al 10 por ciento, hoy tenemos una propiedad que es la Leagues Cup. Hoy hablamos de que con la Leagues Cup, la Liga MX crece un 20 por ciento porque Estados Unidos es un mercado muy rígido y ahora puedes llegar a la MLS invirtiendo por Estados Unidos o por Liga MX”.

Por último, Mikel Arriola mencionó que el tema del ascenso y descenso es algo que se tiene que analizar, pues aseguró que los clubes de la Liga de Expansión “no han generado capacidad de mantenimiento”.

“Si vamos a dar un paso en (Liga) Expansión hay que mantener el éxito deportivo de los sub 20 a sub 23 y tenemos que resolver el problema de que la Expansión no ha generado capacidad de mantenimiento porque les damos 240 millones que provienen de los equipos de primera división”.