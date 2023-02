CMB galardona a la boxeadora profesional más longeva del mundo

Villa del Carbón, Estado de México, vio el nacimiento de una leyenda en octubre de 2019: una mexicana de 54 años de edad se convirtió en la boxeadora profesional más longeva del mundo. A poco más de tres años, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le entregó la “Medalla de Honor” para reconocer su logro.

Patricia Trejo es la protagonista de dicha hazaña, la cual fue certificada por Récord Guinness en septiembre de 2022. El 20 de febrero cumplirá 58 años, sin embargo, continúa activa en peleas de exhibición y buscará refrendar su título.

“Este para mí es un campeonato, son cinco años de lucha, cinco años de rechazo, cinco años de que esto no es para una mujer de mi edad. Yo siempre he dicho que nosotros como adultos mayores tenemos derecho a soñar, y que se nos dé la oportunidad de probar, que no nos digan qué vamos a hacer”, expresó Paty Trejo durante una conferencia de prensa organizada por el CMB.

‘La Leyenda’ –apodo con el que conocen a la boxeadora profesional más longeva del mundo– solo tiene un combate profesional en su registro –lo perdió por decisión unánime–, pero este año buscará su vuelta al pugilismo de paga luego de posponerla por la pandemia de Covid-19 .

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue quien entregó la “Medalla de Honor” del organismo verde y oro. “El deporte es lo que hace, logra mucho más de lo que uno se puede imaginar, sobre todo cuando hay obstáculos que uno tiene que derrumbar”, dijo en su intervención.

Las aspiraciones de Patricia Trejo no terminaron con la obtención del Récord Guinness, pues su siguiente paso es convertirse en entrenadora de boxeo. “Esta es la prueba de que sí se puede, de que nunca se deja de soñar. Si tienen un sueño, empiécenlo a buscar, no se rindan”, concluyó la pugilista mexicana.