Medicamentos ilegales y peligrosos, al alcance de un clic

Conseguir medicamentos es más sencillo de lo que se piensa. No importa si tienes receta, solo necesitas redes sociales para comprar desde analgésicos hasta antibióticos. Su facilidad de acceso, no obstante, es equivalente al peligro de tomarlos.

En plataformas como Facebook y Telegram encuentras grupos de venta de medicinas, de las cuales no se conoce su procedencia ni su autenticidad. Para comercializarlos o distribuirlos, cabe destacar, se requiere autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La Cofepris otorga permisos únicamente si los interesados cumplen con las condiciones sanitarias vigentes, es decir, si garantizan la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos hasta que llegan al paciente. Además, algunos fármacos se adquieren solo con prescripción médica.

Venta de medicamentos en grupos de Facebook.

Dichos espacios de la empresa Meta son públicos y el número de miembros alcanza las cinco cifras. “Venta de Medicamentos” –con 57.4 mil usuarios– y “Venta de Medicamentos Ecatepec Mayoreo y Menudeo” –con 2.3 mil seguidores– resaltan entre los más populares. En el caso de la aplicación de mensajería sobresalen “Medicamentos Farmacia Salud” –con dos mil 650 suscriptores– y “Venta de Medicamentos” –con dos mil 386 integrantes.

Los grupos de Facebook y los de Telegram utilizan las mismas dinámicas en la compraventa de las medicinas: los pedidos se pagan mediante depósitos y las entregas son presenciales o envíos, todo depende de las condiciones impuestas por el comerciante.

Adquirir estos productos trae consigo varios riesgos, por ejemplo, tomar sustancias caducadas o apócrifas que no ataquen la enfermedad o tener reacciones alérgicas a los componentes químicos, explicó a Publimetro la doctora Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública (SMSP).

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, anualmente se registran alrededor de 700 mil muertes por consumo de medicamentos ilícitos.

“Imagínate que te tomas un antibiótico (conseguido en redes sociales y sin prescripción médica), no sabes que eres alérgico o no es lo que esperabas y te hace una reacción alérgica... te puedes morir. Una reacción alérgica te puede matar”, advirtió la directora ejecutiva de la SMSP.

Fármacos robados y falsificados

El mercado ilícito de medicinas se divide en dos partes: los robados y los falsificados, indicó en entrevista el doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de Causas de Salud y Bienestar en la organización Nostrxs MX. En el primer caso, abundó, el peligro está en los posibles daños a las sustancias generados durante el proceso de almacenamiento y distribución.

En los apócrifos, sin embargo, ni siquiera ponen las dosis adecuadas, agregó el especialista, entonces quienes los compran no reciben el fármaco necesario. En el mejor escenario te dan azúcar, dijo, porque quizá los elaboraron en las condiciones de higiene incorrectas, les pusieron componentes desconocidos o son químicos dañinos para el cuerpo humano.

Las denuncias ante Cofepris por medicamentos robados y falsificados incrementaron en el último par de años, según datos oficiales recabados por Nostrxs MX. Este ente de la Secretaría de Salud enlistó 46 acusaciones en 2019, para 2020 la cifra creció a 79; de enero a septiembre de 2021 se matricularon 187.

Las denuncias ante Cofepris por medicinas robadas y falsificadas están al alza.

“Hemos visto cómo han ido aumentado, al mismo tiempo sin consecuencias, las alertas sanitarias por medicamentos robados y falsificados. También hemos identificado que inclusive el gobierno ha dado medicamentos falsificados a sus pacientes: los compró sin querer o por algún chanchullo y terminó otorgando estos medicamentos falsificados a los derechohabientes”, aseguró Castañeda Prado.

De medicinas OTC a venta sin receta

Hallas todo tipo de fármacos en los grupos de las citadas redes sociales. En su mayoría son medicamentos de venta libre (OTC, por su sigla en inglés), pero también hay de acceso restringido. Ofrecen, por ejemplo, furosemida, un diurético para los pacientes con insuficiencia renal –evita la retención de líquidos–, el cual se usa principalmente en los hospitales.

Otra medicina destacable es el rivaroxabán: un anticoagulante que previene la trombosis –coágulos de sangre en las venas–; su precio oscila entre los mil 900 y los dos mil 300 pesos. O el someral, un aminoácido tomado por personas con problemas de riñón o de hígado; el costo de esta marca alcanza los mil pesos, no obstante, hay hasta de dos mil pesos.

Conversaciones en grupos de Telegram para comprar medicamentos ilícitos.

De igual forma, en los grupos de Facebook y de Telegram encuentras medicamentos como el tacrolimus –de mil a cuatro mil pesos, depende del laboratorio– y el ácido micofenólico –la caja supera los 12 mil pesos–, ambos utilizados para evitar el rechazo de los órganos trasplantados o para atender enfermedades reumatológicas –vasculitis, lupus, artritis, por mencionar algunas.

Los antibióticos son los fármacos de venta exclusiva con receta más comunes dentro de los referidos espacios. Azitromicina, ciprofloxacino, amoxicilina, cefalexina, sulfametoxazol, doxiciclina y rocephin son los principales de la lista. A excepción de rocephin, estos productos no tienen precios mayores a los 200 pesos.

Respecto a los OTC, entre los más usuales figuran ibuprofeno, diclopara, multivitaminas, albendazol, fluconazol, ambroxol, omeprazol, dolocom, metronidazol, paracetamol, ácido fólico, loratadina, difenhidramina, aspirina, ranitidina, mentanol, piroxicam y dexametasona.

Publicaciones en grupos de Facebook de compra y venta de medicinas.

Lo fácil que resulta adquirir medicinas en las redes sociales abre la puerta a la automedicación. Esta práctica crea resistencia antimicrobiana, señaló la doctora Sonia López, la cual causa, con el transcurso de los años, la ineficiencia de los químicos empleados para combatirlos.

“¿Cuál es el tema de estarte inyectando dexametasona, por ejemplo? La dexametasona tiene efectos adversos graves que pueden causar síndromes, sobre todo cuando se deja de utilizar. Por eso no se debe usar más que bajo recomendación y receta médica. La gente luego se lo inyecta así, ‘me duele esto y me lo inyecto’, y es un antiinflamatorio muy muy potente”, subrayó la integrante de la SMSP.

Desabasto, uno de los culpables

El mercado legal de medicamentos se afectó por el desabasto en las instituciones gubernamentales , por ello los pacientes buscaron otras fuentes de acceso, aseveró el doctor Andrés Castañeda. Al acrecentarse el número de no surtimiento en los hospitales, dijo, sube la demanda de fármacos robados y falsificados.

“Si a uno no le dan su medicina en el hospital o en la clínica donde va, pues la primera opción nunca es rendirse y ya, entonces ¿qué hacemos? Si tenemos dinero, la compramos, pero si no, buscamos otras alternativas: ir al tianguis o a páginas de Internet ”, apuntó el miembro de Nostrxs MX.

Una de las causas de la venta ilegal de medicamentos en redes sociales es el desabasto en las instituciones gubernamentales.

Quien garantiza la seguridad y eficiencia de los medicamentos es la Cofepris, indicó, si se compran fuera de sus regulaciones, se pierden los canales de protección. Nunca es una buena idea obtenerlos de manera ilícita, enfatizó. Este medio contactó a la Cofepris para solicitar su posicionamiento, sin embargo, hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta.

“El tacrolimus si no te la dan en la farmacia del hospital, sí te meten en aprietos porque las personas que no lo toman pueden generar rechazo de algún órgano. Entonces, ahí las personas no se arriesgan a no tenerlo, y hacen lo que sea para conseguirlos”, concluyó el experto.