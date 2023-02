‘El puesto está hecho para mí': Hugo Sánchez asegura que es el técnico ideal para el Tri

Mientras la Federación Mexicana de Futbol (FMF) continúa con la elección del nuevo entrenador del Tri, Hugo Sánchez no quita el dedo del renglón y volvió a candidatearse para dirigir al combinado nacional.

Mediante una columna publicada por el medio Esto, el histórico jugador expresó su anhelo por ser de nueva cuenta el entrenador de la Selección mexicana, incluso, aseguró que es el “técnico idóneo”.

“E puesto está hecho para mí, y más ahora que no hay eliminatorias y se está clasificado directo junto a Estados Unidos y Canadá. Yo diría que la persona indicada es Hugo Sánchez, pero con el respaldo del 100% de los dirigentes como lo pedí en su momento y no me lo dieron... El que no esté en activo no significa que no esté actualizado.

Señores están a tiempo, sepan que la persona idónea para dirigir a la Selección Mexicana para el Mundial 2026 se llama Hugo Sánchez”, aseguró el exgoleador del Real Madrid.

Además, el Pentapichichi dejó en claro que si no es él quien tome las riendas del Tri, le gustaría que fuera un técnico mexicano, mencionando a Miguel Herrera, Ignacio Ambriz y Javier Aguirre como sus favoritos.

“El Piojo ya tiene experiencia y sabe de qué se trata. Ya estuvo en Brasil 2014, tiene personalidad, liderazgo y la capacidad de crear buen ambiente” señaló.

Hugo Sánchez dirigió a México en la Copa América 2007. (Getty Images)

En cuanto a Nacho Ambriz, el técnico bicampeón con Pumas destacó que “si no tiene el respaldo” será difícil que logre buenos resultados, pues lo considera alguien con “capacidad y talento”.

Por último, Hugo Sánchez lamentó que los directivos dejen fuera de la contienda a Javier Aguirre, a quien considera como “el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos”.