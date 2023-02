La razón por la que el DT de Pumas agredió a jugadora en pleno partido

La polémica inundó a la Liga MX Femenil después de que el entrenador de Pumas, Jonathan Lazcano fue captado empujando a la jugadora Natalia Macías en pleno encuentro.

En el duelo ante la Máquina, al minuto 87, el entrenador le dio salida a Valadez por la estadounidense Chandra Eigenberger, autora del tanto del empate en el duelo ante Cruz Azul.

En el video se muestra la molestia de la jugadora, y al rechazar el saludo del entrenador, este la empuja por la espalda, una acción que ha sido reprobada en las últimas horas en redes sociales.

¿Por qué fue esta reacción?

De acuerdo a información del Diario Récord, la polémica acción vino después de que la jugadora Natalia Macías le habría mentado la madre al entrenador tras retirarla del campo.

Esto después de que las jugadoras ya no tienen una buena relación con Jonathan Lazcano.

En el reporte, también se apunta a que la jugadora fue citada en Cantera para exponer su situación y “para que le lean el reglamento”.

Aclararon la polémica

En entrevista con TUDN, Jonathan Lazcano y Natalia Macías dieron su versión de los hechos y aclararon que no existe polémica.

“Son cosas de futbol que solo los que están en la cancha, los que jugaron, entienden la adrenalina de querer seguir jugando y ese momento donde sacas ese coraje. Son cosas de futbol y nada más que futbol”, dijo Lazcano.

“Yo reconozco el error, después del partido me acerqué con Jonny, en cuanto me senté en la banca rebuzné, se me botó la canica. Terminó el partido y me acerco, acepto mi error, lo reconozco y hablamos. Ahí están los valores de Pumas, en reconocer, aceptar el error y seguir adelante”, señaló Macías.

Natalia Macías es una de las jugadoras con más tiempo en el plantel universitario, al estar desde el 2019. Suma 68 encuentros con la casaca auriazul y cinco goles.

Mientras que Lazcano vive su primera oportunidad en el banquillo de Pumas, mismas que se encuentran en la posición 12 en la Liga MX Femenil.