Guardiola se disculpa con Steven Gerrard por burlarse de él: “Estoy avergonzado”

Pep Guardiola ofreció una disculpa pública a Steven Gerrard luego de que el pasado 10 de febrero se burlara de él por un infame resbalón que le costó la Premier League de 2014 al Liverpool.

Te interesa: Manchester City podría ser expulsado de la Premier por violación financiera

Ante la investigación que enfrenta el Manchester City, por no haber cumplido supuestamente con el fair play financiero, el técnico español señaló “no sé si somos responsables del desliz de Steven Gerrard”.

Tras este comentario, Guardiola expresó su arrepentimiento y en conferencia de prensa previo al duelo entre los Sky Blues y el Arsenal, reconoció estar “avergonzado” por sus palabras.

“Pido disculpas a Steven Gerrard por mis comentarios innecesarios y estúpidos que dije la última vez sobre él. Estoy avergonzado de mí mismo, no se lo merece. Él sabe cuánto lo admiro a él y a su carrera. Me avergüenzo de mí mismo porque no se lo merece. No representé bien a mi club”, declaró.

“Me disculpé con él en privado, pero como el comentario fue público, mi disculpa también debe ser pública. Lo siento mucho por él, su esposa y su familia”, añadió.

Sobre el partido contra el Arsenal, el cual podría definir el título de la Premier, Guardiola destacó el gran equipo que conformó Mikel Arteta, asegurando que será una “batalla difícil”.

Hasta ahora son el mejor equipo de la Premier. Sabemos que será un partido duro desde hace semanas. Será una gran, gran batalla. Tengo la sensación de que pueden pasar muchas cosas. Mañana puede ayudarnos a estar más cerca pero hay muchos partidos, muchos”, sentenció.