“Ya basta de vacas sagradas”: Faitelson manda contundente mensaje a Diego Cocca

David Faitelson ve con buenos ojos la destitución de Diego Cocca si no gana la Copa Oro.

Diego Cocca fue presentado el pasado 10 de febrero como nuevo entrenador de la Selección mexicana, hecho que deja muchas dudas en la afición tricolor.

Sin embargo, uno de los principales retos que tendrá el técnico argentino al frente del Tri, es darle oportunidad a las nuevas generaciones con miras al Mundial 2026.

Ante esta situación, David Faitelson, mandó un contudente mensaje al nuevo timonel del combinado nacional, pidiéndole que no convoque más a las “vacas sagradas” y de apertura a los jóvenes.

“Hay que hacer a un lado ya a las ‘vacas sagradas’, ya basta de homenajes y de récords. Que si cuatro Mundiales, cinco a o seis no. Gracias Guillermo Ochoa, gracias Héctor Moreno, Héctor Herrera, gracias Andrés Guardado, incluso Raúl Jiménez.

“Es momento de la juventud, que esos pocos que están en Europa y los muchos del futbol mexicano, se les saque provecho más de lo que hizo Gerardo Martino”, explicó el periodista de ESPN en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Además, Faitelson mencionó que Cocca tiene la obligación de ganar la Copa Oro y la Nations League, ya que de no ser así, debe ser sustituido. Incluso, detalló que Miguel Herrera sería el sustituto en caso de que no logre ganar ambos torneos.

“Si Diego no gana la Copa Oro se va. A mi no me parece mal ese tipo de objetivos a corto plazo. Creo que hay una especie de jaque mate, ¿quién está en la Comisiónde Selecciones Nacionales? Jorge Alberto Hank, ¿quién es su socio? Bragarnik, que maneja a Cocca. Si él falla, van a volver a poner a Miguel Herrera”, afirmó.