¡Ochoa se queda sin DT! Salernitana despide a su entrenador por segunda vez

El estratega italiano no pudo retomar el rumbo del club (Alessandro Sabattini/Getty Images)

Es oficial, por segunda ocasión en lo que va del año, el Salernitana ha despedido a su entrenador, Davide Nicola. Luego de no levantar el rumbo del equipo en esta nueva etapa, el club le dio las gracias tras perder a inicio de la semana como visitantes ante el Hellas Verona.

A mediados de enero, Guillermo Ochoa recibió ocho anotaciones del Atalanta, lo que causó el despido inmediato del estratega italiano. Sin embargo, dos días después, la institución cambió de decisión y volvió a contratar a Nicola, pensando en que se podía mejorar la actualidad del equipo.

No obstante, no fue así. El conjunto de Salerno no logró mejorar dentro del campo y Davide ha sido destituido. Será el portugués Paulo Sousa quien tome las riendas del equipo para encarar los siguientes compromisos.

Actualmente, el Salernitana se encuentra en la posición 17 de la Serie A, a solo cuatro puntos de diferencia de la zona del descenso, lo que preocupa a los directivos del club.

El primer encuentro que vivirá Memo junto a su nuevo entrenador, será el próximo domingo 19 de enero, cuando reciban a la Lazio.