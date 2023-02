“Estoy ilusionado”: Hugo Sánchez acepta estar cerca de dirigir a Cruz Azul

Hugo Sánchez no dirige desde 2012. Especial

El nombre de Hugo Sánchez suena fuerte para dirigir a Cruz Azul tras la destitución de Raúl Potro Gutiérrez por la crisis de resultados en el arranque del Clausura 2023.

El propio Pentapichichi ya aceptó que hubo pláticas con la directiva de la Máquina y se dijo ilusionado en caso de que se el elegido para tomar las riendas del club.

“Tuve una reunión con Víctor Velázquez (presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul) y con Óscar Pérez (director deportivo), fue una entrevista muy interesante, una charla muy amena.

“Estoy entusiasmado, ilusionado, cosa que no me pasaba desde que empecé a dirigir a Pumas, como club, y obviamente con la selección, que siempre he estado entusiasmado e ilusionado, tanto así que levanté la mano para poder ser el técnico de la Selección Nacional y ahora agradezco ese interés por parte de la directiva de Cruz Azul”, mencionó en ESPN.

Además, el exgoleador del Real Madrid declaró que está listo no solo para dirigir a la Máquina, también a otros clubes de la Liga MX e incluso de Europa.

“Primero agradecerles la invitación, soy uno de los candidatos, no sé si sean dos, tres, cuatro, no sé cuántos sean, si soy el elegido, estaré encantado de contribuir a la causa para sacarlo adelante. Ahora vamos a ver si se da, estoy listo, ya sea para dirigir a Cruz Azul o cualquier equipo mexicano, y no solo mexicano, puede ser de Europa, Estados Unidos”.

Por último, el entrenador bicampeón con Pumas explicó que le gustaría recobrar la confianza en los jugadores, pues considera que la calidad del plantel no concuerda con los resultados.

“Mejoraría la confianza que tiene el plantel porque los resultados no los han acompañado, no hay confianza en la cancha tanto a nivel colectivo como individual. La cantidad de puntos que tiene no concuerda con el plantel, debería tener muchos más, aspirar a clasificar, aunque sea en el repechaje. Es un equipo al que le falta confianza, motivación y liderazgo deportivo, porque la directiva está haciendo muy buen trabajo”, sentenció.