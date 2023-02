“Me sorprendió el nombramiento de Diego Cocca en la Selección”: Guillermo Almada

Diego Cocca fue presentado como nuevo entrenador de la Selección mexicana el pasado viernes 10 de febrero, hecho que sorprendió a más de uno, incluyendo a Guillermo Almada.

El entrenador de Pachuca fue por varias semanas el principal candidato para dirigir al Tri, pero finalmente el Comité de Selecciones Nacionales se decantó por el argentino.

En entrevista con Marca Claro, el timonel de los Tuzos se dijo asombrado por el nombramiento de Cocca, esto debido a que considera que tienen “ideas distintas” de juego.

“También me sorprendió. En el fútbol se puede ganar de varias maneras, no hay una manera que prevalezca sobre la otra, pero sí tenemos ideas futbolísticas distintas. Esa sería una pregunta más para la gente que pensó en distintos perfiles de juego para definirse por uno, quizá por ahí está el secreto. En este caso con Diego somos muy distintos”, mencionó.

Además, el entrenador uruguayo dejó en claro que el tema de Selección es un capítulo cerrado y aunque no descartó dirigir al Tri en un futuro, aseguró que está contento en Pachuca, por lo que deseó suerte a Diego Cocca.

“Es un capítulo cerrado para nosotros, agradecemos muchísimo al Comité de Dueños... Desearle lo mejor a Diego (Cocca) porque todos estamos involucrados en el fútbol mexicano y si le va bien al futbol mexicano le va bien a los que lo integramos, así que el mayor de los deseos y seguimos con muchas ganas y deseo en donde estamos”, afirmó.

Por último, el estratega de Tuzos negó que su salida de Santos, club del que es dueño Grupo Orlegi comandado por Alejandro Irarragorri haya impedido su llegada a la Selección.

“No tuve ningún problema en Santos, estoy agradecido. Nunca tuve una discusión con Alejandro (Irarragorri) de ningún tipo, por más que tuvimos alguna diferencia con algún enfoque de algún jugador.

Tuvimos una convivencia muy buena, si no no se hubieran dado los resultados como se dieron. No creo que haya sido eso porque conozco a la gente que integra a la institución y sobre todas las cosas son muy buenas personas”, sentenció.