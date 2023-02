“Mi sueño es estar en Juegos Olímpicos y ganar un Grand Slam”: Fernanda Navarro

María Fernanda Navarro es una tenista mexicana que lleva el amor por este deporte en la sangre, ya que gracias a la influencia de su familia, fue que se inclinó para ejercerlo de manera profesional, pese a que en su infancia, practicó otras disciplinas como el karate.

En entrevista con Publisport, la originaria de Guadalajara, Jalisco, compartió su ilusión por debutar profesionalmente en un torneo de la WTA, cuáles son sus sueños en el deporte blanco y cómo fueron sus inicios en el apasionante mundo del tenis.

“Comencé porque mi papá es entrenador, vengo de familia tenista. La verdad me gusta mucho este deporte y por eso me dedico a esto. Mientras comenzaba en el tenis practicaba karate, pero elegí el tenis.

“Está chistoso, soy muy alta, mido 1.78 y cuando nos ponían en combate siempre me tocaba con niñas más chaparras que yo, entonces cuando nos agarrábamos siempre terminaban llorando, así que dije ‘esto no es para mí’”, recordó entre risas.

La tenista de 26 años jugará por primera vez un torneo de la WTA 250 y su debut lo hará en la modalidad de singles en los clasificatorios del Abierto de Mérida, que arranca este 18 de febrero en el Yucatán Country Club.

Al respecto, María Fernanda se dijo ilusionada por disputar este torneo y aunque reconoció que se siente un poco nerviosa, acepta el reto y considera que tiene la preparación necesaria para poder trascender.

“Estoy muy emocionada, es la primera vez que juego un WTA y estoy feliz de arrancar esta nueva experiencia. Estoy trabajando para tener buenos resultados y desenvolverme bien en la cancha... Tengo nervios por comenzar, pero más que nervios es esa emoción de seguir mejorando. Mi meta es creérmela que estoy en el nivel y voy a dar todo para salir adelante”, comentó.

¿Están listos? Nosotros estamos preparando los últimos detalles para el inicio del @WTAMeridaOpen y vivir el mejor tenis. Te esperamos en Mérida del 18 al 26 de febrero. 🎾⚡ pic.twitter.com/Nk9GDURwa5 — AKRON® (@AKRONcom) February 10, 2023

Sobre la participación de Renata Zarazúa y Fernanda Contreras, mexicanas que también disputarán el torneo, mencionó que le encanta ver que otras mujeres aztecas pongan el nombre de México en alto, por lo que aceptó su ilusión por que alguna de las tres pueda ganar el Mérida Open.

“Creo que todas tenemos muchas chances de seguir avanzando, me encanta que las mexicanas en este momento estemos representando en el tenis. Quiero que les vaya bien y también a las que vienen. Siempre he dicho, que nos vaya bien a todas, es un torneo individual pero al final todas representamos a la misma bandera y me gustaría que alguna de nosotras ganara el torneo”, subrayó.

Asimismo, la originaria de Guadalajara, Jalisco, compartió cómo fue que se preparó para darlo todo en su torneo de debut en la WTA.

“Normalmente entreno de lunes a sábado, hago dos horas de tenis por la mañana, después una hora de físico y en la tarde otras dos horas de tenis. Antes de un torneo normalmente llegamos unos días antes para acoplarnos al ambiente y se entrena un poco más ligero, pero igual dos o tres horas”.

Además, la deportista tapatía compartió cuáles son sus sueños a mediano y largo plazo, dejando en claro que tiene la ilusión de competir en unos Juegos Olímpicos e incluso, ganar un Grand Slam.

“Mis objetivos en este año son terminar en el top 150 en dobles y en singles en los primeros 200, para ver si el próximo año puedo conseguir un lugar para jugar los Grand Slams, para mi Roland Garros es el que más me emociona, me encantaría estar ahí.

“Mi más grande sueño es estar en los Juegos Olímpicos, ganarlos también y porque no un Grand Slam, mi visión desde chiquita siempre ha sido ganar un torneo. Soy positiva y creo que sí se puede clasificar a París 2024, pero si no es ese esperemos que a Los Ángeles. Tengo fe en que este año me irá muy bien”, señaló.

Respecto a su vida personal, la tenista mexicana, que es licenciada en negocios internacionales, compartió que le encanta pasar tiempo con su familia, le gusta mucho la cerámica, se considera una persona amigable y reconoció que el ser una atleta zurda, le ha ayudado en varias ocasiones debido a que “normalmente no hay muchos zurdos y eso nos da cierta ventaja porque no están acostumbrados”.

Por último, María Fernanda reconoció que en ocasiones le es difícil estar lejos de su familia y que como en todo deporte, ha tenido trabas para practicar el tenis. Sin embargo, su amor por el deporte ha podido más que cualquier adversidad, por lo que envió un mensaje para que todas las personas persigan su sueño así como lo hizo ella.

“A veces es difícil estar lejos de tu país y tu familia, en ocasiones como mexicanos hay muchas trabas, no siempre tenemos esas facilidades canchas o gimnasios como sí los podrías tener en otros países, pero a pesar de eso estamos haciendo todo para estar ahí, porque hay mucho trabajo y disciplina detrás de todo eso.

“Siempre me repito que soy una guerrera, mi mamá me lo decía todo el tiempo… Crean en ustedes mismos, nunca es tarde para hacer lo que uno quiere. El estar presentes en el ahora y comenzar con sus sueños, de alguna manera todo va a fluir si eso es lo que queremos, Dios va a poner los medios para que lleguemos, anímense a aventurarse a algo nuevo, las cosas van a fluir”, sentenció.