Shocker admite que tuvo relaciones con un promotor por dinero

José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como Shocker, se sinceró sobre uno de los pasajes más oscuros de su vida y admitió que las drogas lo llevaron a tener relaciones sexuales con un famoso promotor.

El luchador confesó en entrevista en ‘El minuto que cambié mi destino’ con Gustavo Adolfo Infante que se metió con el empresario por dinero.

“Yo tuve una relación sexual con un hombre, con un promotor por dinero. Yo me metí con un hombre, muy drogado y muy borracho. Lo hice y eso me causó problemas con ciertos compañeros que pensaron que era homosexual, cuando yo me sentía la peor basura del mundo”, relató.

Shocker también comentó que ese promotor lo llevó a Japón y a otros compañeros luchadores les consiguió funciones en Estados Unidos.

“Todavía hasta la fecha yo me acuerdo y quisiera matar a esa persona. Ya murió, era un gran promotor, de hecho, llevó a muchos compañeros a luchar a Estados Unidos, a mí me llevó a luchar a Japón. Fue Víctor Quiñones”, dijo.

El gladiador contó que ese hecho se dio en la Ciudad de México. “Un día fuimos a un bar a un centro de diversión, Las Fabulosas. De ahí me fui con él al hotel y como él compró droga, pues yo quería más droga e hice cosas aberrantes, permití que me penetrara. Cuando lo entendí, de repente dije ‘eso no está bien’ y me levanté y me fui a bañar, pero ya lo había hecho”, agregó.

Recientemente Shocker anunció su retiro de los cuadriláteros, ya que cree que es tiempo de despedirse de la lucha libre por sus lesiones y por su salud.