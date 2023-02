¡Visionario! Guillermo Ochoa lanza su marca de vino en Italia

Este 24 de febrero el portero mexicano Guillermo Ochoa sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su propia marca de vino en Italia.

Mediante sus redes sociales, el arquero del Salernitana compartió fotografías de su nuevo producto en asociación con la marca The Wine of the Champions”, del empresario italiano Fabio Cordella.

En la publicación, se informa que el vino puede ser comprado en todo el mundo y que ya está disponible en México y Estados Unidos.

Es importante mencionar que este sería el segundo emprendimiento del portero de 37 años, ya que en marzo de 2022, lanzó su marca de perfume 8A.

Guillermo Ochoa llegó a la Serie A con el objetivo de pelear por un lugar para el Mundial de 2026; sin embargo, perdió la titularidad con el Saleritana en los últimos dos juegos.