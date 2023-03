Tata Martino estalla contra el manejo del futbol mexicano: “Hay formas que no ayudan”

A poco más de tres meses del fracaso de la Selección mexicana en Qatar 2022, Gerardo Martino, extécnico del Tri, volvió a hablar sobre el manejo del futbol mexicano.

En entrevista con el podcast “Olfato de Gol” del periodista Tomy Arguelles, el Tata destacó que aunque la primera mitad de su gestión fue buena, veía venir una debacle, pues considera que se pone como principal prioridad el negocio antes que el tema deportivo.

“A pesar de lo buenos que fueron esos primeros dos años, entendimos cómo se iba a desarrollar este camino, intuíamos que no iba a variar respecto a cosas del pasado y aún hoy estando fuera lo seguimos observando; hay formas que no ayudan mucho al tema futbolístico”, expresó.

Asimismo, el estratega argentino habló sobre el alto valor de los jugadores en el mercado interno y la pronta salida de promesas mexicanas al viejo continente, pues desde su punto de vista, deberían emigrar ya siendo jugadores consolidados para tener más oportunidad de quedarse.

“Cómo es que el mercado mexicano tiene jugadores que valen $8-12 MDD y esos mismos no tienen salida. En cualquier lugar del mundo, que sea exportador, un futbolista con ese valor en el mercado interno, tendría el mismo valor para el exterior. Existe la sensación de un mercado paralelo, donde el valor acá es uno y hacia afuera no existe”, mencionó.

“Hay que entender el porqué Diego Lainez vuelve con 22 años. Santiago Muñoz con 20 años. Se habla de futbolistas que con poca edad o sin jugar, van al futbol europeo. Pocas veces se encienden las alarmas cuando en 2-3 años vuelven a México. La diferencia notable con Edson Álvarez o César Montes, es que son formados, sólidos, y que se pueden sostener”, añadió.

Además, el estratega de 60 años reconoció que es mejor tomar las riendas de una Selección habiendo estado en un equipo de la liga local, algo que no hizo con México y que sí le toco vivir en Argentina y Paraguay antes de dirigir a esos países.

“A ver, lo dije varias ocasiones, aún dirigiendo en México. Creo que es mejor tomar las riendas de una selección habiendo dirigido en el país porque da un mejor panorama del escenario, de los jugadores, de cómo se manejan las cosas. No es lo mismo haberlas vivido cuando sucedieron a que alguien las haya contado. Me pasó en Paraguay y Argentina, no así en México”, reconoció.