El boxeo, el deporte ‘noqueado’ por las mujeres en los últimos años

El box es uno de los deportes que ha sido considerado como machista desde sus inicios, pero la mujer ha mostrado que puede con cualquier barrera y ha conquistado el cuadrilátero.

A lo largo de los años, las boxeadoras mexicanas se han convertido en referentes y algunas de las más importantes en la historia platicaron con Publimetro sobre el legado de la mujer en el deporte de los puños, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“El boxeo femenino es muy particular es muy diferente a los hombres porque a mí me decían los hombres es muy común el el alcoholismo que los hombres estén con mujeres en cambio en el boxeo femenil las mujeres somos profesionistas somos amas de casa. Creo que que las mujeres efectivamente siempre estamos en una constante lucha”, aseguró Esmeralda Moreno.

“Veo toda la lucha que se ha hecho, no, nada más en el boxeo en muchos muchos espacios en la que en lo que en la que en los que no se consideraba la mujer y es muy motivante. Las felicito por romperse el alma”, dijo Mariana ‘Barby’ Juárez.

Barby Mariana Juárez junto a Mauricio Sulaimán I Cortesía

“Las mujeres han sido verdaderas de han sido campeonas en cada uno de los aspectos y ahora me encuentro yo en este momento muy contenta de trabajar muy fuerte para ser parte de estas mujeres que impulsan a cada una”, indicó Yamileth Mercado

Mercado Yamileth Mercado se lleva el cinturón a casa (Cortesía: Zanfer Boxing )

“Las mujeres somos guerreras, somos soñadoras y somos valientes, entonces las mujeres vamos a dar todo por el todo siempre en cualquier deporte en cualquier situación, somos unas guerreras”, Asley González.

Por si no lo viste: ¡Mujeres que inspiran! Deportistas que han puesto el nombre de México en alto

“Necesitamos la validez a nuestro trabajo. Que reconozcan nuestro propio trabajo ya, que a lo mejor no están, no es tan fuerte como el trabajo de otras personas, pero pues sabemos que somos deportistas. También hacemos cosas en casa, nos toca trabajar y entonces yo creo que, no solamente somos deportistas, no, sino englobamos muchas áreas en las que pues deberíamos de estar orgullosas de poder hacerlo y de la manera muy buena que lo hacemos”, señaló Montserrat Alarcón

Montserrat Montserrat Alarcón es campeona mundial I Instagram

“Todavía queda un largo camino por recorrer. Pues yo creo que mientras no perdamos la importancia misma de ser mujer, que es valorarte a ti misma. No somos iguales, queremos las mismas oportunidades. Mientras entendamos que estamos bien”, Christiane Manzur, presidenta del WBC Cares

Las campeonas mundiales actuales para México