Sumie Sakai, estrella de Japón, orgullosa de participar en Homenaje a Dos Leyendas

El CMLL se alista para la función Homenaje a Dos Leyendas, en donde la japonesa Sumie Sakai se presentará en la Arena México por primera vez, algo que es un sueño para ella.

En conferencia con los medios, la nipona, gran campeona de la lucha libre, destacó que era parte de su sueño estar en la Arena México.

“Estoy muy orgullosa y emocionada de poder estar incluida en este gran evento, la última vez que estuve en México fue hace 20 años y solo vi la Arena por fuera, no pude entrar, hoy mi sueño se realiza y poder volver a México me llena de orgullo”, aseguró.

Por otra parte, Sumie Sakai afirmó que viene a México para conquistar la primera edición de la Copa Irma González en el CMLL.

“En este torneo, voy a dar lo mejor de mí, va a ser un torneo muy bueno, sin duda las amazonas del consejo son muy buenas y daremos un gran encuentro, yo no vengo a perder y estoy segura que este torneo es para mí, desde que era una niña entrené judo, soñaba con ser campeona olímpica pero era difícil por otros factores ser olímpica, era un tiempo diferente pero he participado en torneos de judo y me convertí en campeona, al igual que la señora Irma González, entonces seré la campeona de este torneo”, apuntó la nipona.

También apuntó al crecimiento de la lucha libre femenil en los últimos años, desde su debut en 1997.

“Estoy pensando en el futuro, espero mucho, mi debut fue en 1997 y luchaba con muchas luchadoras mexicanas y japonesas allá en Japón, y el estilo de ambas es muy similar, pero en los Estados Unidos el nivel también es muy alto, hoy cada país tiene diferentes categorías, estamos esperando mucho y quiero luchar con luchadores de otros países”, indicó.

Sumie Sakari será parte de las 12 amazonas que buscarán levantar la Copa Irma González, por lo que mandó un mensaje a la homenajeada.

“Quiero ver a Irma González, honestamente no sabía mucho de ella, pero sé de su trayectoria en Japón y este homenaje me llena de orgullo, el poder ir a México y participar en este homenaje en honor a esta gran luchadora mexicana”.