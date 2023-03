Erik Lira se ‘asesora’ con seleccionado nacional para poder jugar en Europa

La posibilidad de jugar en Europa parece que se cristaliza para el mexicano Erik Lira, por lo que ya se encuentra platicando con uno de los seleccionados nacionales en Italia para poder dar el salto.

En entrevista con TUDN, el mediocampista del Cruz Azul apuntó que le habló a Johan Vásquez sobre la realidad de la Serie A y la posibilidad de recaer en el ese futbol, tras el interés de equipos como el Udinese y la Fiorentina.

“He hablado mucho con Johan Vásquez, con el que compartí mucho y me llevo muy bien, y me decía que no es tan fácil el salto, que no es ‘ya estoy listo’; es ir allá y allá no eres el refuerzo estrella que te tratan bien, aquí tienes que trabajar el doble, entonces yo hablo con él, me dice que la Selección es una vitrina importante y yo estoy trabajando para estar en la Selección”, acotó.

Lira Erik Lira busca unirse a la legión extranjera (Isaac Ortiz/Isaac Ortiz)

Por otra parte, Lira asegura que se encuentra trabajando con todo para que el sueño de llegar al Viejo Continente se haga una realidad.

“Todos tenemos el sueño de Europa. Creo que todos los jugadores quieren dar el salto y como repito, ahorita es un rumor y yo quisiera que fuera una realidad, yo quiero que sea una realidad”, dijo.

Erik Lira suma 47 encuentros con la Máquina del Cruz Azul, en donde se ha convertido en un pilar en el mediocampo celeste.