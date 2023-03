“Estoy feliz de haber llegado a un equipo grande como Tigres”: Diego Lainez

Diego Lainez regresó al futbol mexicano tras un lapso de cuatro años en Europa, donde no pudo consolidarse con el Betis ni con el Braga.

El mexicano, llegó a Tigres para buscar recuperar su nivel futbolístico, situación que lo pone feliz, pues en entrevista con ESPN, destacó la exigencia que hay en el plantel felino, a quien considera un equipo grande de la Liga MX.

“Venir a un equipo como Tigres, que también es un equipo grande, me recuerdo eso, porque es una exigencia día a día, cada partido exigen ganar y eso me gusta, es algo que va a llevar al equipo a conseguir cosas importantes. Estoy feliz de llegar a un equipo grande como es Tigres”, mencionó.

Además, previo al duelo de la jornada 11 del Clausura 2023 en que los regios recibirán al América en el Volcán, Factor reconoció que le gustaría ganarle a su antiguo club para darle una alegría a la afición felina.

“Me encanta jugar aquí, la afición está alentando todo el tiempo. Es una sensación muy bonita y sería algo bueno ganar contra América. A veces se puede dar, a veces no, pero siempre damos nuestro máximo esfuerzo para que la gente esté contenta”, señaló.

Por último, el futbolista de 22 años compartió que no se arrepiente de haberse ido al viejo continente tan joven, por lo que afirmó que si se le volviera a presentar la oportunidad de irse a esa edad, aún con lo que vivió, tomaría la oportunidad de emigrar.

“Es muy fácil decir si estuvo bien o mal, pelamos que al jugador mexicano nunca apuestan por él y si apuestan por ti, vete. Tenía 18 años, era una oportunidad que tenía que tomar, si me la vuelven a poner en los 18 años y con todo lo que viví y me dicen, ¿te vas?, me voy otra vez. ¿Le vas a decir que no a una oportunidad tan grande que no sabes si en seis meses la vas a tener ahí en puerta?”, sentenció.