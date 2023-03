Kun Agüero tuvo miedo de que Canelo lo golpeara por defender a Messi: “Se calentó con todos”

Durante el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi fue señalado por supuestamente haber pisado la camiseta de la Selección mexicana, situación que provocó el enojo de Saúl Canelo Álvarez, quien en redes sociales le cantó un tiro al capitán de la albiceleste.

Tras esta declaración, Sergio Kun Agüero salió en defensa de su compatriota, hecho que molestó al boxeador mexicano y también le respondió de mala manera.

A varios meses de ese peculiar momento, el Kun reveló que, aunque ya está en paz con el Canelo, en su momento tuvo miedo de encontrárselo y que este lo golpeara.

Fue durante una transmisión en vivo con el Chicharito Hernández, por motivo del juego de Champions League entre Bayern Munich y el PSG, que ambos jugadores tocaron el tema.

“No, no, no el tema con Canelo ya no va, ya estamos en paz. Hoy estamos bien pero en su momento sí me cagaba a trompadas. Se calentó con todos en ese momento”, comentó.

Durante esa transmisión, el exgoleador del Manchester City también sacó el tema de los enfrentamientos que tuvo en el terreno de juego con Javier Hernández, dejando en claro que siempre lo venció.

“Entre vos y yo nos enfrentamos en cinco partidos, seguramente también en City vs United y en selección, también en el West Ham, yo hice cuatro goles y vos uno. Te estoy ganando por goleada”, recordó entre risas.