“Presenté proyecto para dirigir al Tri, pero solo me veían como auxiliar”: Jimmy Lozano

La Selección mexicana presentó hace unas semanas a Diego Cocca como su nuevo entrenador y varios son los nombres que sonaron para dirigir al Tri.

En esa lista también estuvo Jaime Lozano, quien ganó la medalla de bronce con la Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; sin embargo sonó más fuerte para ser auxiliar técnico del Tri y volver a dirigir a la Selección olímpica.

Lo anterior, fue confirmado por el propio técnico, pues en entrevista con ESPN, reveló que le ofrecían el puesto de auxiliar en el Tri mayor, situación que rechazó debido a que quería ser el entrenador.

Incluso, reveló que presentó su proyecto ante la Federación Mexicana de Futbol, pero los directivos lo tenían contemplado únicamente como un auxiliar.

“Al final sí hubo un acercamiento de Ares (De Parga) y Jaime (Ordiales), me ofrecieron lo que todos saben, ser parte del cuerpo técnico de la selección mayor, en ese momento no se definía al entrenador.

“También me habían ofrecido hacer nuevamente el proceso olímpico sin juegos olímpicos... En esa junta donde se me ofreció el colaborar en este proceso presenté un proyecto para ser técnico. Evidentemente ya me tenían visto como un auxiliar, pero les agradezco la oportunidad por dejarme presentarlo”, declaró.

Además, el extécnico del Necaxa, confesó que le hubiera encantado que un mexicano tomara las riendas del combinado azteca, principalmente porque el siguiente Mundial será en casa.

“Me hubiera encantado, ahorita ya está tomada la decisión que hubiera sido un mexicano porque ya tuvimos estos dos técnicos extranjeros, ya confiamos en ellos, confiemos en un mexicano, encima de que tenemos el Mundial en casa.

“Vayamos por un mexicano, confiemos en lo nuestro. Si Nacho Ambriz, Miguel Herrera o Luis Pérez hubieran hecho lo que yo hice, hubiera votado por ellos”, sentenció el Jimmy.