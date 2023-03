Luis Malagón será el guardián del América ante Tigres

Las Águilas del América alistan un importante cambio de cara al duelo ante Tigres, después de que el técnico Fernando Ortiz confirmó que Luis Ángel Malagón será el guardameta titular en el estadio Universitario.

En conferencia de prensa, el entrenador azulcrema respaldó la decisión de darle una oportunidad a Malagón sobre el criticado Óscar Jiménez, aunque aseguró que el ambiente en el vestidor se encuentra bien.

“Mañana va a iniciar Ángel. El ambiente está bien, cuando vienes de una derrota siempre está la incertidumbre, no tengo dudas, era una derrota que no esperábamos, un golpe duro por el marcador el ambiente está bien. Los chicos vienen de una buena semana, vamos a enfrentar a un gran rival”, señaló.

Fernando Ortiz confirma que Luis Malagón será el portero titular de América ante Tigres



En ese sentido, el Tano Ortiz explicó la razón por la que toma la decisión de debutar al arquero mexicano en este duelo correspondiente a la jornada 11.

“El motivo es porque Ángel es uno más en la plantilla, tiene su posibilidad, como la que tienen todos, es el motivo, Óscar no lo ha hecho mal, pero Ángel tiene la posibilidad de ser titular como todos”.

Además, Fernando Ortiz no dio más detalles sobre el sentir de Óscar Jiménez después de que se le anunció que será suplente por primera vez en la temporada.

“Lo he dicho siempre que me han preguntado, la verdad, ellos saben que me deben de demostrar que quieren estar, el que demuestre va a estar, no soy mucho de decir por qué no van a iniciar, ellos saben, considero que Ángel lo hará, considero la decisión que tomé, es clarito como el agua como desde el principio, es así”, indicó.

Malagón ya cuenta con bastante experiencia, pues llegó al club azulcrema luego de ser indiscutible bajo el marco del Necaxa, con buenas actuaciones y con apenas 25 años de edad. Además, con una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.