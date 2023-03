¿Cuándo regresará a las canchas Santiago Giménez? Su técnico lo aclara

Santiago Giménez no pudo jugar la ida de octavos de final de la Europa League ante Shaktar después de sufrir un dolor muscular en el calentamiento antes del arranque del encuentro.

Dicha situación, encendió las alarmas en el Feyenoord; sin embargo, el entrenador del equipo, Arne Slot, habló sobre la gravedad de la lesión del Chaquito en los isquiotibiales.

“La lesión de Giménez no fue grave, de lo contrario no habría participado en el calentamiento. El personal médico vino a decirme eso. Luego, inmediatamente caminé hacia el campo para preguntar ‘¿Qué sientes y cómo lo experimentas tú mismo?’ Él me dice que no se siente del todo bien, es un pequeño riesgo”, aseguró en conferencia de prensa.

Además, el timonel neerlandés puso en duda la participación del mexicano para el duelo de la jornada 25 ante Volendam este 12 de marzo, asegurando que no lo pondrá en riesgo.

“No quiero correr ese riesgo en absoluto en la fase final de la temporada que se acerca y solo tenemos dos delanteros. Entonces, no puedes permitir que uno de los dos delanteros se lesione hoy”, sentenció.

De esta manera, es probable que el regreso del mexicano sea para el duelo de vuelta de la Europa League el equipo de Róterdam reciba al Shaktar el próximo 16 de marzo.

Es importante mencionar que desde su llegada al viejo continente, el canterano de Cruz Azul ha marcado 12 goles en todas las competencias, lo que le ha valido para ganarse un lugar en el 11 inicial de su equipo.