Sebastián Córdova lanza dardo a Henry Martín: “Cuando jugué con él no metía nada”

Henry Martín está viviendo su mejor nivel futbolístico con el América y en el presente torneo marcha como líder de goleo con 10 anotaciones.

Sin embargo, hubo una etapa en la que el hoy capitán de las Águilas carecía de gol, incluso, llegó a ser banca en el equipo.

Esta situación, fue recordada por su excompañero Sebastián Córdova, quien previo al duelo entre Tigres y América, lanzó un dardo a la Bomba.

En entrevista con TUDN, el futbolista de los felinos habló sobre el buen momento de Martín, y si bien lo llenó de elogios, recordó la etapa en la que “no metía nada”.

Va muy bien, está metiendo muchos goles y me da mucho gusto. Yo jugué con él (Henry Martín) en la etapa que no metía nada, pero me da muchísimo gusto que ahora le esté yendo muy bien, que salió adelante y su mentalidad siempre fue y será siempre ser ganador”, mencionó.

Además, el medallista olímpico en Tokio 2020 reconoció que enfrentar al América será especial para él por ser el equipo que lo vio nacer; sin embargo, aseguró que buscará la victoria con los regios.

“Representa mucho, es mi equipo anterior. Sentimiento obviamente hay (por América), pero ahora soy de Tigres y voy a buscar ganar y darlo todo por la playera que tengo ahorita”, señaló.

Por último, el futbolista mexicano habló sobre su llamado a la Selección mexicana, mostrándose agradecido con Diego Cocca y comprometido con volver a vestir la playera del Tri.

“Me ha caído muy bien la convocatoria, él (Cocca) ya me conoció acá (Tigres), sabe cómo entreno y lo que puedo dar. Agradecerle, hablé con él, estoy comprometido”, sentenció.