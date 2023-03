Dibu Martínez subasta guantes que usó en Qatar 2022 para ayudar a niños con cáncer

Emiliano Martínez subastó los guantes que utilizó en la final del Mundial Qatar 2022 y con los que se consagró como campeón del mundo con Argentina tras una dramática tanda de penales.

La Fundación Pediátrica Argentina informó en sus redes sociales que el portero del Aston Villa donó sus guantes para subastarlos y apoyar a los niños de la sala oncológica del Hospital Garrahan.

De acuerdo con la propia fundación, la subasta inició el pasado 3 de marzo y culminó este 10 de marzo con la participación de más de 30 mil personas. Los guantes del portero argentino fueron subastados en 45 mil dólares (900 mil pesos mexicanos).

“Cuando me dieron la opción de donar los guantes del Mundial no lo dudé, es una buena causa para los chicos. La final del Mundial no se juega todos los días, los guantes son especiales. Pero a un niño le ayuda mucho más que a mí tenerlos colgados en un marco en mi casa”, declaró.

Es importante mencionar que Dibu Martínez fue pieza clave para el título del mundo que consiguió Argentina, razón por la que se consagró como el mejor arquero del torneo y en los más recientes Premios The Best, recibió el galardón como mejor guardameta del mundo.

