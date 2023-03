“Cuando el güero anda motivado está cab...”: Canelo sentencia a Ryder

Saúl Álvarez se presentó ante su gente en la conferencia de prensa desde el Estadio Akron y aprovechó para hablar sobre lo que espera de su próxima batalla ante John Ryder y de la cual disfrutará toda la afición mexicana.

Te interesa: Canelo regresa a conquistar México ante John Ryder

El Canelo se mostró entusiasmado de volver a presentarse en casa después de 12 años de pelear fuera del país.

“Quiero agradecer a todos, a Chepo, a Eddy, porque han sido muchísimo años en le boxeo y me han enseñando mucho, y han caminado conmigo en derrotas pero más en grandes victorias que hemos tenido. Gracias a los dos, a mi familia a mi abuelita, de corazón”, comenzó diciendo Saúl.

Así fue la presentación del Canelo Álvarez para su conferencia de prensa sobre su pelea en Guadalajara contra John Ryder



Síguela EN VIVO 👇https://t.co/B4c4uVoxFJ



Video: @gacosta13 pic.twitter.com/enqP23vq0N — Publisport México (@Publisport_MX) March 14, 2023

Por otro lado, platicó sobre las facilidades que se le brindaron al equipo para presentarse en Jalisco, un lugar del cual se siente orgulloso el Canelo.

“Muy contento de regresar a mi tierra después de 12 años. Después de haber logrado tanto. Muy agradecido con Alfaro por las facilidades que nos dieron para poder estar aquí peleando, al estadio (Akron)”, dijo Canelo.

"Estoy contento de regresar a mi tierra. Tenía muchas ofertas, pero siempre quise volver a mi tierra como el mejor del mundo. Vamos a donar una parte a alguna fundación de Guadalajara", Canelo Álvarez



Sigue la conferencia de prensa EN VIVO 👇https://t.co/B4c4uVoxFJ pic.twitter.com/K7HWhns64d — Publisport México (@Publisport_MX) March 14, 2023

Para el boxeador, Jalisco siempre fue la primera opción en su carpeta para continuar con su carrera profesional, por lo que no dudo en volver.

“Tenia muchas ofertas para pelear en muchos lados, pero no la pensé, siempre quise pelear aquí, volver a mi tierra, volver como el mejor del mundo. No tienen nada qué agradecer, para mí es un orgullo estar aquí. Estoy con mucho entusiasmo”.

Además, Álvarez confesó que una de las opciones que más le llamó la atención para volver, fue poder presentarse ante su gente y regalarles la oportunidad de verlo en vivo a muchas personas que no pueden ir a otras partes del mundo.

“Para mí es un orgullo. Lo primero que quiero es que la gente que no puede comprar un boleto, que no puede irme a ver a Las Vegas, tenga la posibilidad de verme aquí en Guadalajara. También poder donarle a una fundación de aquí de Guadalajara sería muy importante y lo vamos a hacer si Dios quiere”, expresó el pugilista de 32 años.

Habló sobre cómo se siente tras la operación

“Me siento listo, vengo de una cirugía, me siento contento y entusiasmado, he estado entrenando y me siento bien, me siento más motivado que nunca y cuidado con eso, porque como dice Eddy: ‘Cuando el güero anda motivado está cabrón‘. Entonces, cuidado. Me siento agradecido con John Ryder. Nos vemos el 6 de mayo”.

Así fue el primer face to face entre Canelo Álvarez y John Ryder previo a su pelea en el estadio Akron el próximo 6 de mayo



Detalles 👇https://t.co/B4c4uVoxFJ pic.twitter.com/h9kshmgep3 — Publisport México (@Publisport_MX) March 14, 2023

Describió las cualidades de su contrincante

“Es un peleador zurdo, muy aguerrido, fuerte, le ha dado grandes peleas a grandes peleadores, viene de ganarle a Jacobs. Es de cuidado, pega fuerte, su guardia lo complica un poco más, pero a estas alturas uno se tiene que acoplar a todo”.