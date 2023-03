“Como mujer, luchamos contra las barreras en el futbol y como profesionistas”: Karen Gómez

En los últimos años, el deporte femenil tuvo un crecimiento importante después de varias décadas de esfuerzo que se reflejan en este momento en la Liga MX Femenil. Una de las protagonistas de este avance es Karen Gómez, la guardameta de Gallos que mantiene el sueño del futbol profesional y también se desempeña como profesionista.

¿Cómo has visto la temporada de Querétaro en la Liga MX Femenil?

— La metodología que se ha utilizado desde el proceso anterior se mantiene con el profesor Leonardo Álvarez y se siente mejor en cuestión de estar unidas, cada una aportando su granito y con la mente en el mismo objetivo de pelear partido a partido, de cara a una posible liguilla, algo que hemos conseguido al pelearle a los equipos más fuertes.

¿Cuál es la principal prueba para Gallos?

— Es pelear por los primeros ocho puestos de la tabla. Tenemos claro que no existe una estrellita como en otros equipos, así que si no jalamos parejo no vamos a llegar a ningún lado. Aquí necesitamos esto para poder obtener resultados.

¿Cuál es el reto que existe para la mujer al convertirse en futbolista profesional?

— Uno de los más importantes es que no tuvimos el proceso desde fuerzas básicas como los varones, que vienen con una formación deportiva y nosotras tuvimos este proceso a altas edades, entonces, de principio, nos faltó preparación en cuestión de alimentación, además de los temas tácticos. Pero es algo que hemos peleado a lo largo de los años en la Liga MX Femenil, y ahora se nota ese crecimiento.

¿Cómo fue el salto del deporte universitario al profesionalismo?

— Uno de los temas más importantes es la seriedad que le pones. A mí me toco estudiar en una universidad donde no éramos las mejores, pero teníamos un entrenamiento profesional, ya que contábamos con Ana Cristina González, que es la actual entrenadora de la Sub-18 de Tigres, y que venía de equipos y procesos de Selección en Jalisco. Entonces, teníamos ideas del futbol profesional y eso nos los trasladaba. Pero en la universidad hay otros objetivos como el estudio y muchas trabajábamos, entonces teníamos más cosas en la cabeza.

¿Cómo mantener el sueño de ser futbolista profesional?

— En principio no tenía en la mente ser profesional, porque no estaba la liga, y para mí lo más alto era la Selección mexicana con la Sub-17, y yo tomé la decisión de optar por el estudio y terminé la carrera completa, y sacarle el provecho de tener la oportunidad, a través del deporte, de obtener una beca, pero con la Liga, fue una gran oportunidad. Porque vuelves a sentir, regresa todo este sueño y, bueno, pues recuerdas lo que sentías de chiquita de convertirte en futbolista profesional, retomas y decidí tomar esa oportunidad, por un año estuve como futbolista e ingeniera al mismo tiempo.

¿Cómo es mantener estas dos vidas: la de futbolista y la de profesionista?

— Pues no fue fácil, pero desde la universidad complementaba el trabajo con el estudio. Y entrenaba, y todo el tiempo se me iba en eso. Ahora que estoy como futbolista, yo sentía que algo me faltaba, y tengo un balance con las dos carreras, por lo que sigo haciendo cosas de ingeniería, ya que me especialicé en diseño y tecnología.

¿Cómo luchar con las barreras que existe en el deporte y como profesionista?.

— Hay muchas barreras en general para las mujeres. Sí me ha tocado mucha gente que, por el hecho de ser mujer, te niega esas oportunidades o te ven como menos, pero también, por otro lado, he estado rodeada de gente que se da cuenta de eso y me impulsa.

¿Qué recomendación le das a las jóvenes que aspiran a ser futbolistas o a ser profesionistas?

— La disciplina es lo primero que deben tener. Debes tener responsabilidad en este estilo de vida, sea en los estudios o en el deporte. En cuestión de futbol, una cosa importante es el entrenamiento invisible fuera de las canchas, como comer bien, descansar bien, entre otras cosas. Mientras las chicas sean más profesionales, eso les va a facilitar la vida en un futuro.

¿Cómo has visto el crecimiento de la Liga MX Femenil desde el día 1?

— Es grande, aunque no ha sido de manera lineal, lo he visto de manera exponencial en cuestiones elementales como en la técnica, y hasta en los hábitos de cada jugadora. Ahora ya te envuelves en una vida de futbolista profesional, y eso se demuestra en cada partido.

¿Cómo definir a la atleta mexicana?

— En general, la atleta mexicana debe ser aspiracional. Desde pequeñas soñamos en tener referentes, ya que a nosotras nos tocó ver a hombres solamente en las canchas y ahora las niñas tienen la oportunidad de vernos como su aspiración.

¿Cómo ha sido jugar sin público tras la sanción hacia Querétaro?

— Pues triste, se extraña mucho el tener el apoyo general de las porras, mucha gente que acudía ya te iba conociendo y es padre convivir, tenerlo cerca, que las niñas se te acerquen y se sepan tu nombre, sepan un poquito de ti y ver cómo que eres su referente, eso también te lleva es una responsabilidad de estar al 100% para uno mismo y también para las generaciones que vienen.