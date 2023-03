“Te voy a dejar pelón”: Ángel de Oro amenaza a Oráculo

En una intensa presentación, Ángel de Oro y Oráculo dejaron la mesa puesta de cara al homenaje a Dos Leyendas, después de que ambos se amenazaron con terminar con la cabellera del otro en sus manos.

En conferencia de prensa durante la presentación del espacio del CMLL en la estación del metro Guerrero, Ángel de Oro mandó un mensaje al boricua.

“Es un hablador y cómo tal, debes de terminar con él y con Rocky Romero, por lo que este viernes solo quiero quitarle esa sonrisa y su cabellera”, señaló.

Por otra parte, el campeón mundial de parejas del CMLL señaló que sin importar lo que pase en el cuadrangular, él está listo para ser el vencedor.

“Yo quiero a Oráculo en la lucha final, pero sin importar a quien me tenga que enfrentar, estoy listo. Las cosas se dieron así y ya quiero estar en el ring, y aunque no estoy al cien, sé que me puedo llevar la mano en alto”, aseguró.

CMLL La rivalidad se encendió a poco menos de 48 horas (Iván Navarro Aguilar)

Además, apuntó a que cuenta con la experiencia al probar ambos lados de la moneda de cara a este duelo trascendental.

“Soy de los que no se debe confiar. Me confié y pensé que podía vencer a Cuatrero y me dio la vuelta pese a mi experiencia. Ahora, con este tipo de rivales de talla internacional, pues menos hay que confiarse. Todos vienen con el objetivo de ganar, pero ya con la experiencia de ganar en otro Homenaje, por lo que quiero terminar con el triunfo”.

Por su parte, Oráculo apuntó a que él es el futuro del CMLL y quiere terminar su consolidación con la cabellera del oriundo de Torreón, Coahuila.

“Yo no me he ganado nada con puras palabras, he luchado desde el inicio, y llegué como estrella al Consejo Mundial de Lucha Libre, algo que Ángel de Oro no pudo, espero que demuestre que está listo, por que lo estoy y quiero terminar con él”, dijo.