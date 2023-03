“Es algo increíble”: Randy Arozarena tras el pase de México a semifinales del Clásico Mundial

La Selección mexicana consiguió su pase a semifinales en el Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en la historia después de una sufrida victoria de 5 carreras a 4 contra Puerto Rico.

Tras este histórico triunfo, Randy Arozarena, uno de los jugadores claves para que México siga con vida en el torneo, no ocultó su emoción y en conferencia de prensa, expresó su sentir por el momento que vive la novena azteca, así como el cariño que le ha mostrado la afición mexicana.

“Me siento muy feliz, disfrutando de todos mis compañeros. Juego al cien por ciento. Son momentos increíbles de mi carrera, me hacen sentir una persona especial. Es algo increíble, me han puesto en fotos de billetes y en estatuas. Es algo que no pude imaginar”, declaró el jugador.

Además, el integrante del equipo tricolor recordó el momento en que llegó a México y solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador la nacionalidad mexicana.

“Salí de Cuba en 2015, fue el país al que llegué y tengo una hija mexicana. Se lo pedí a toda la afición y al presidente que me hicieran mexicano”, sentenció.