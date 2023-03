Zurdo Ramírez falla en el peso y se cancela su pelea contra Gabriel Rosado

Zurdo Ramírez no peleará contra el estadounidense Gabriel Rosado. Foto: Instagram

El regreso de Gilberto Zurdo Ramírez a los cuadriláteros tendrá que esperar, ya que la pelea que sostendría este sábado 18 de marzo contra Gabriel Rosado fue cancelada por un fallo en el pesaje del mexicano.

Te interesa: Chávez Jr anuncia su regreso a los cuadriláteros

El oriundo de Mazatlán pesó casi 8 libras por arriba de los 175 permitidas para que se realizara el combate. De acuerdo con ESPN, la ceremonia de pesaje no fue necesaria, ya que el mexicano nisiquera subió a la báscula, pues sabía que no cumpliría con el peso.

De esta manera, el boxeador sinaloense perdió la oportunidad de disputar un nuevo título mundial después de perder en noviembre pasado contra el rudo Dmitry Bivol, quien le arrebató el título de las 175 libras.

Zurdo Ramírez, molesto por no cumplir con el pesaje

Tras esta situación, el mexicano rompió el silenció y mediante sus redes sociales, expresó su postura por no cumplir con el pesaje, asegurando que no le volverá a suceder.

“No hay excusas. Nunca había faltado al peso en mis 45 peleas profesionales. Esta es la primera y última vez. Siempre me he enorgullecido de ser un profesional, pero hoy no fue mi mejor momento”.

Por último, el mazatleco pidió disculpas a sus seguidores y reconoció sentirse “avergonzado” por rebasar el peso pactada para esta pelea.

“En ese sentido, me gustaría disculparme con todos mis fanáticos y seguidores, Golden Boy Promotions y DAZN por este desafortunado evento. Nunca dejé de intentar ganar peso, cortando hasta el último momento, pero no podía perder lo suficiente para alcanzar el peso contratado.

“Estoy avergonzado y molesto por mis acciones y prometo que esto nunca volverá a suceder. Haré los ajustes correctos y volveré pronto”, sentenció.