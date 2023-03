¡Se casa! Paola Longoria anuncia que contraerá matrimonio

De manera emotiva, la mejor raquetbolista del mundo, Paola Longoria, anunció que contraerá matrimonio con su actual pareja, situación que llena de alegría a la atleta.

La potosina y teniente del ejercito mexicano anunció la noticia a través de sus redes sociales en donde tanto en ingles como en español manifestó su ilusión por esta nueva etapa que sigue en su vida.

“Siempre soñé con este momento algún día en mi vida , me encontré al hombre más maravilloso que DIOS me pudo mandar gracias por tu amor sincero , por tu apoyo incondicional y por ser el mejor equipo conmigo! El amor en pareja es una decisión que hace que la vida valga la pena y tu en todo momento haces mis días maravillosos ! Me caso con el AMOR DE MI VIDA, SI y mil veces SIIII”, escribió la deportista.

Con más de 114 títulos en su carrera y mantener en más de una década su status como mejor raquetbolista del mundo, Longoria se casará con su novio Jeff Mihaljevich, a quien conoció en Playa del Carmen hace dos años.