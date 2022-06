“A veces no magnifico lo que he logrado”: Paola Longoria

24 horas después de haber conseguido su título 114 de su carrera y de refrendar por decimotercer año consecutivo ser la número uno del mundo; Paola Longoria charló en exclusiva con Publimetro donde dejó en claro que tantos títulos no la hacen perder el hambre por más logros.

La deportista mexicana más exitosa de la historia, explicó que este nuevo campeonato en el Ladies Profesional Raquetball Tour, significó una revancha con ella misma por haber perdido la final el año pasado en esa misma competencia.

¿Cómo te encuentras después de conseguir tu campeonato número 114 de tu carrera?

-Muy feliz, venia de un año complicado, después de haber perdido esa final en este torneo, para mi era un reto, significaba mucho para mi terminar esta temporada siendo la numero uno, yo buscaba cerrar la temporada de manera estelar con una victoria, por ahí desgraciadamente no se nos dio en los dobles, pero gracias a Dios en el singles se logró el objetivo.

¿Te sorprende el nivel de competencia del torneo?

-Si, fue un torneo complicado, el nivel de las jugadoras cada vez es más alto, ellas se preparan de la misma manera que yo, y ese es el reto que me ponen a mí, ser la jugadora a vencer y llegar a los torneos como la favorita hace que sea una final desde el partido numero uno y me obligan a dar lo mejor de mí en cada punto.

Le ganaste la final a Montse Mejia, que también en mexicana, ¿Cómo te sientes de ver el nivel de tus compatriotas?

-Ver el nivel de las mexicanas en el tour profesional y observar cómo van creciendo, me llena de satisfacción, saber que en su momento cuando empecé a traer los eventos del tour profesional a México era con este propósito y ahora que cuatro mexicanas estemos el top 15 del mundo significa un gran crecimiento de este deporte en México y también a nivel internacional.

13 años manteniéndote en los más alto del ranking ¿Cuál ha sido la clave de tu éxito para mantenerte tanto tiempo arriba?

-Yo creo que la clave de mi éxito es que verdaderamente encontré mi pasión, estoy contenta de hacer lo que tanto me gusta y me apasiona, pero no todo es mérito mío, es todo un conjunto, es el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mis patrocinadores, yo creo que es un trabajo de todos, todo combinado ha sido la clave para que yo esté en la cima del ranking, me ha costado bastante en su momento poner el ráquetbol en los ojos de toda la gente y ahora que la gente lo conoce mi carrera es seguir con ese compromiso día con día.

- No solo es llegar a ser el número uno, es mantenerse, ese es el principal reto que una atleta tiene, siempre soñé en que una mexicana liderara el ranking, hay muchos sacrificios, mucha disciplina, hay muchos momentos malos, lesiones derrotas, pero gracias a mi equipo multidisciplinario de trabajo me ha ayudado mucho en cada detalle.

¿Cómo la haces para mantener esa hambre de querer conseguir más campeonatos después de 114 títulos?

-Siempre me voy atrás y pienso en cuando no tenía ningún título y en las ganas que tenía en lograrlos, pero también tengo muchos ídolos que me inspiran, como Rafael Nadal, Michael Jordan, en su momento Lorena Ochoa y Serena Williams, que son atletas que tienen el mismo denominador de llegar a un punto que el éxito por si mismo motiva en querer más y más.

-A veces no magnifico que ya son 114 títulos, 13 años como la numero 1 del mundo, cientos de semanas siendo la líder del ranking y a veces ni siquiera me cae el veinte porque me he concentrado tanto de ir torneo tras torneo que solo me concentro en eso, hasta mi psicóloga me regaña me dice: “Pao disfruta el momento” y yo de que: “No, me tengo que preparar para el siguiente torneo”

-Creo que pocos atletas tenemos esa mentalidad de decir ya gané hoy, ahora mañana ya tengo que estar entrenando para el que sigue, esa creo que es la manera en la que uno sigue construyendo, el saberte mantener en la cima no es fácil, es olvidarte de tu triunfo y concentrarte en el que viene, obvio, también no tienes que dejar de disfrutarlo.

¿Alguna vez dejaste de disfrutarlo?

-A mí si me paso un tiempo, yo sentía que tenía la obligación de ganar y ganar y ahora se trata también de disfrutar, llegará el momento, como en el ciclo de la vida de cualquier atleta de colgar la raqueta, pero hoy en día aún me queda mucho por dar en el ráquetbol.

Ya 22 años como profesional, ¿Qué ha cambiado en tu manera de entrenar y la forma de encarar tus partidos a comparación de cuando tenias 20 años?

-No estoy vieja la verdad, pero no entreno como cuando entrenaba a los 20 años, ahora entreno más calidad que cantidad, y yo creo que aprender a hacer esos ajustes con mi equipo ha sido la clave de mis logros, se medir mis momentos de descanso, antes decía que si no terminaba los entrenamientos casi muerta y arrastrándome no entrene y ahora ya con la experiencia me doy cuenta de que sobreentrenar no es lo ideal”

-Si cambio la manera que jugaba en la que juego ahora, honestamente juego con mayor experiencia, con mayor precisión, trato de terminar los partidos de manera más rápida por lo mismo que te estoy hablando que la jugadora con la que jugué el día de ayer le llevo 10 años, quizá ella tiene más condición física, a lo mejor un poquito más de alcance, pero eso no quiere decir que yo este en desventaja, al contrario, siempre he sido una jugadora que se mantiene entrenando al 100% para que este tipo de cuestiones no mermen mi rendimiento.

114 títulos, ¿Cuál es el que tienes más guardado en tu corazón?

-Híjole, hay tantos títulos que significan tanto para mi desde que gané mi primer medalla, pero sin lugar a dudas tengo varias especiales, con selección mis primeras medallas en los Juegos Panamericanos cuando jugué en Guadalajara 2011, ahí fue cuando mucha gente me conoció y bueno a nivel profesional creo que los primeros US Open, que fue cuando me di cuenta que yo podía ser la numero uno del mundo, además mi título 100 como profesional fue el décimo US Open, y fue muy especial porque ese torneo lo jugaba desde los 14 años porque a veces tardaba más en llegar y en lo que tomaba el vuelo en lo que perdía y ya me tenía que regresar, pero cada torneo es especial porque detrás de cada título hay muchos sacrificios y horas de entrenamiento.

¿Cuál ha sido tu mayor sacrificio en tu carrera como profesional?

-Mucho tiempo sacrifique mi vida personal, las relaciones en pareja, por lo mismo de que cada fin de semana tenia que viajar a un torneo y eso en varias ocasiones era complicado que mis parejas lo entendieran y me apoyaran, cuando quizá en ese entonces una chava estaría viviendo una relación normal, entonces si ha sido complicado, pero ahora estoy con una persona que me entiende y me apoya al cien por ciento, ha venido a sumarme cosas buenas a mi vida porque sé que en un futuro no todo es el deporte.

¿Qué viene para Paola Longoria en el futuro?

-Ahorita estoy con el proyecto de sacar mi libro, una biografía sobre mi persona que me lo pidieron y me lo están solicitando varias editoriales y es un proyecto que a futuro me ilusiona mucho, el poder comentar a la juventud de como fue mi vida, y a partir de eso tratar de motivar a las nuevas generaciones es algo que me llena.

- Hablando de ráquetbol, con la selección vienen los World Games que son en Birminham, Alabama, del 9 al 13 de julio en la modalidad de singles , la otra temporada la voy a abrir con mi torneo el “Paola Longoria Invitacional” en Aguascalientes, pondré una cancha portátil en donde vendrá la Liga Profesional y a los cuatro días me toca el campeonato en mi casa en San Luis Potosí en donde más de 15 años no le daban la sede a México y ahora que orgullo poder competir en mi país y en mi casa.

¿Qué mensaje les das a las jóvenes que te siguen como ejemplo en el deporte?

-Hoy puedo decirte que esa niña de 20 años que soñaba en ser la numero uno del mundo lo ha conseguido, estoy contenta de poder ser una inspiración para niñas y jóvenes que luchan por sus sueños, decirles a todos los jóvenes que nunca que rindan, si el éxito fuera fácil todo el mundo lo tuviera y el éxito se construye día con día, yo no siempre llegue y ganaba los torneos, todo fue un proceso.

Además de sus 114 títulos, Paola Longoria ha sido nombrada la mejor deportista mexicana en dos años al otorgarle el Premio Nacional del deporte 2010 y 2014, además de ser abanderada en múltiples ocasiones en Juegos Centroamericanos y Panamericanos.