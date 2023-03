CMB confirma cinturón especial para pelea de Canelo Álvarez

A poco menos de dos meses del regreso del Canelo Álvarez a los cuadriláteros, el Consejo Mundial de Boxeo confirmó que tendrá un cinturón conmemorativo para celebrar el 5 de mayo.

En el martes de café del CMB, el presidente Mauricio Sulaimán afirmó que en próximas fechas se presentará este nuevo cinturón que se lo llevará el ganador de la pelea entre Álvarez y John Ryder.

“Si habrá un cinturón especial para esta función del 6 de mayo. Un cinturón precioso y conmemorativo y pronto daremos a conocerlo”, dijo.

Por otra parte, el dirigente del organismo verde y oro aplaudió la respuesta del público para comprar los boletos de la función.

“Estuve presente en la conferencia de prensa. La gente amaneció en casas de campaña en el estadio y largas filas para la compra de boletos, lo que significa que será un evento histórico”, afirmó.

Además, Mauricio Sulaimán afirmó que el ganador en la pelea entre David Benavidez y Caleb Plant será el retador oficial al cinturón del CMB de peso supermediano, en posesión del tapatío.

“Será el retador de la división. El ganador de Benavidez y Plant será el retador oficial. El tiempo de la mandatoria aún no está definido”. apuntó.

Cobrita Luna quiere pelea ante Mercado

En el martes de café del CMB, por otra parte, la campeona mundial Yulhian Luna apuntó a que le gustaría enfrentarse a la mexicana Yamileth Mercado.

“Ya había escuchado algo así de gente que me lo decía también, que posiblemente tuvieran esos planes, yo la verdad estoy dispuesta a enfrentar a, y siempre lo he dicho, a cualquier rival que me tenga que enfrentar, si a mí se me llega a hacer esa propuesta yo la aceptaría, ya sería cuestión de ver las cosas con mi empresa con mi promotor Oswaldo (Küchle) y pues yo encantada”, señaló la campeona.

Mientras que Mercado, desde vía remota, también habló de la posibilidad de pelear en Europa, específicamente en Inglaterra.

“No se me ha confirmado eso, hay una propuesta, se está llegando a negociaciones, por ahí va a haber algunos cambios en el equipo de Yamileth Mercado por algunas cuestiones positivas, estamos esperando a que se llegue la fecha, ayer por ahí platicábamos Rafa Soto que es mi manejador, lo de fechas, lo vemos posible para julio o agosto, que es un reto grande que vamos a encarar en Inglaterra, ahora no tenemos nada fijo, pero pronto tendrán noticias”, dijo Yamileth.