Chabelo estuvo a nada de representar a México en unos Juegos Olímpicos

Xavier López Chabelo, fallecido este 25 de marzo, estuvo bastante involucrado en el mundo del deporte no solo como aficionado, también como atleta de alto rendimiento.

En su juventud, el “Amigo de todos los niños” practicaba lucha grecorromana gracias a su imponente físico y estatura, incluso llegó a ser campeón nacional cuando tenía solo 17 años, venciendo a un adversario 8 años mayor que él.

Dicho merito, le valió para representar a México en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. De hecho, asistió al abanderamiento de la delegación mexicana a cargo del entonces presidente Miguel Alemán Valdés.

Sin embargo, un problema económico le quitó aquel sueño a Chabelo, esto después de que un directivo le solicitara 40 mil pesos para cubrir sus viáticos, cantidad que fue imposible de reunir, por lo que no pudo asistir a aquella justa.

No te pierdas: Chabelo y su amor incondicional por el América

“Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana no había juegos. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado”, confesó Chabelo en una entrevista a Excelsior en 2008.

Es importante mencionar que el histórico conductor también practicaba futbol americano, de hecho, llegó a jugar en las inferiores de Pumas cuando se encontraba en la preparatoria. Se desempeñaba como tackler defensivo.

Te recomendamos: Más de 2 millones de aficionados han ido a los estadios en lo que va del Clausura 2023