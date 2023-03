“Ganarle al Atlas es otra de las finales que tenemos por delante”: Paunovic

Chivas y Atlas se enfrentan este 1 de abril en una nueva edición del Clásico tapatío y previo a este duelo, el entrenador del Rebaño, Veljko Paunović, destacó en conferencia de prensa la importancia de enfrentar al acérrimo rival de la ciudad.

Te interesa: Relacionan a delantero de Chivas con fuerte choque automovilístico en Guadalajara

Además, aseguró que la derrota contra América quedó en el pasado, por lo que su equipo está enfocado en vencer a los Rojinegros para acercarse a su objetivo de calificar directamente a la Liguilla.

“El partido contra América se acabó, ya sacamos las conclusiones, supimos que no estuvimos a la altura y tenemos que mejorar. Ganarle al Atlas no es un remedio para esta decepción, es una puerta para nuestros objetivos, que son los puestos más altos que nos llevarían directamente a la Liguilla.

“Es otra de las finales que tenemos por delante, un enfoque tremendo, hay que estar a la altura para un partido tan importante que es para todos una experiencia única”, destacó.

Respecto a la baja de Víctor Guzmán por expulsión, el entrenador español reconoció que será una ausencia importante, pero se mostró positivo al mencionar que es una oportunidad para que otros futbolistas que no han tenido muchos minutos puedan mostrarse.

“La baja del Pocho Guzmán es importante... es una oportunidad para el que le toque, no sólo de mostrarse esta semana, sino empujar y estar a la altura de los requerimientos del equipo. Es muy importante para los que no participan tanto. Estoy contento con lo que he visto, todos los que entienden que su oportunidad puede ser este sábado están listos y están mostrando muy buen nivel”, detalló.

En Atlas no ven a nadie como favorito

Por otro lado, Benjamín Mora, timonel de los Zorros, considera que ninguno de los dos equipos llega con el cartel de favorito, ya que el factor principal será cómo salgan los jugadores para afrontar este compromiso.

“No nos sentimos favoritos, ni siento que ellos lo sean, en realidad no creo que haya un favorito en un clásico tan relevante. Quien salga victorioso al final del partido puede ser por los momentos del inicio, de cómo se controlen, de cómo salga el equipo en ese día; así que opino que lo mental, lo emocional, todo lo integral que puede estar sucediendo dentro de un desafío tan grande que es un clásico, influirá”.