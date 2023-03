FIFA quita sede mundialista Sub-20 a 2 meses de su inauguración

De manera sorpresiva, el máximo organismo del futbol a nivel internacional informó que retiraba a Indonesia como anfitrión de la próxima justa mundialista en la categoría Sub-20 que se realizaría del próximo 20 de mayo al 11 de junio de este año; es decir, a poco menos de dos meses de lo que se tenía contemplado que fuera la inauguración.

La resolución se dio a conocer después de la reunión que sostuvo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con el de la Federación de Futbol de Indonesia, Erik Thohir, donde se explica que el certamen no pude ejecutarse en dicho país considerando las circunstancias actuales.

La FIFA retira a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023™



ℹ️ https://t.co/IYPfH6Qarg pic.twitter.com/Ayb4004jpJ — FIFA.com en español (@fifacom_es) March 29, 2023

El país anfitrión se encontraba bajo una alta presión y múltiples manifestaciones para no permitir la participación del representativo de Israel en el certamen, ya que ambos países no mantienen relaciones formales y esto fue algo que la FIFA no dejo pasar e hizo caer la sede.

🚨 La FIFA retira a Indonesia 🇮🇩 de la organización del Mundial Sub-20.



📋 Las protestas y la presión para no permitir la participación de Israel 🇮🇱 -con quien Indonesia no tiene relaciones formales- hicieron caer la sede.



🔜 La FIFA determinará "posibles sanciones" a la PSSI. pic.twitter.com/HD60qcrakr — Camino Mundial (@caminomundialok) March 29, 2023

Infantino señaló que la nueva sede se dará a conocer lo más pronto posible y que esta situación no es una ruptura con Indonesia, con quien se seguirá trabajando para realizar la transformación del futbol en dicho país, pero también indicó que habrá sanciones para la Federación que se darán a conocer posteriormente.