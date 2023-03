Scarlett Camberos ficha con el Angel City; se despide del América con emotiva carta

Scarlett Camberos abandonó el futbol mexicano por un tema de acoso en la que se vio involucrada desde hace más de un año y este miércoles, fue presentada oficialmente como nueva jugadora del Angel City.

“Ahora tengo un nuevo capítulo enfrente de mí. Estoy muy emocionada de unirme al Angel City FC. Mi objetivo siempre ha sido crecer dentro y fuera de la cancha y sé que este club y la ciudad de Los Ángeles son exactamente lo que quiero y necesito en estos momentos”, escribió Camberos mediante una emotiva carta en sus redes sociales.

📝 #ACFC signs Mexican International Scarlett Camberos!

Today’s announced roster update: https://t.co/ed4kLdJRoK



A nuestros amigos de Club América, les damos la bienvenida. ¡Sigamos adelante juntos!#SomosAngelCity — Angel City FC (@weareangelcity) March 29, 2023

Tras dejar al América, la centrocampista mexicana también dedicó unas emotivas palabras al club, lamentando que su salida se haya dado por un tema de inseguridad.

“A los fans del Club América que diario me muestran su respeto y admiración, gracias por ser la fuerza que me ha guiado en los últimos meses. Sé que no tuvimos en cancha la despedida que me hubiera gustado, pero me llevo conmigo el cariño que siempre me demostraron”, escribió.

Además, la exjugadora de las Águilas expresó su amor por México y su deseo de volver al país, pero con mejores condiciones para las mujeres.

“A mi querido México, mi corazón está lleno de amor por ti y espero que la próxima vez que nos encontremos sea bajo condiciones muy distintas. Anhelo un país que escuche con intención y propósito a las mujeres, más allá de generar conversación sin acción en un día específico de marzo”, sentenció.