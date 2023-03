Nacho Ambriz estalla contra Cocca: “No me gusta, apostaron por otro extranjero”

La elección de Diego Cocca como técnico de la Selección mexicana, desató cientos de críticas, sobre todo ahora que no arrancó de la mejor manera su proceso al frente del Tri.

Dicha situación, generó molestia en Ignacio Ambriz, quien dijo no estar de acuerdo con la llegada de un nuevo timonel extranjero, por lo que pidió una oportunidad para los mexicanos y levantó la mano para tomar el mando en caso de una destitución del técnico argentino.

“No me gusta (Cocca), no estoy de acuerdo. Llevamos el tercer proceso con extranjeros y yo creo que el mexicano puede, tiene argumentos para pelear. Me considero preparado para recibir una oportunidad, aunque me han tachado de bajo perfil, por ahí me dijeron hasta morenito, porque soy mexicano, conozco las entrañas desde la juvenil”, mencionó.

Además, el entrenador del Toluca reconoció que hubo acercamientos con la Femexfut para dirigir al Tri y aseguró que después del presidente de México, el puesto de entrenador de la Selección, es la más importante.

“Hablaron conmigo, ilusionado sí estaba, más siendo mi país. Después de la del presidente, creo que la de la Selección es la silla más caliente, en cuanto a representación, es la más cuestionada”, afirmó.

En esa misma línea, Nacho Ambriz reconoció que estuvo cerca de tomar las riendas de Costa Rica en el proceso anterior, dejando en claro que su ilusión es dirigir en un Mundial, por lo que no dudaría en ser técnico de otra Selección que no sea México.

“Me ofrecieron Costa Rica, hablaron conmigo para el mundial pasado, les presenté proyecto y no se dio, no se dio. Si me hubieran dado la oportunidad sí. Tengo ganas de dirigir un Mundial y me encantaría que fuera con mi país. Sé que es mi última oportunidad. Me contradigo, porque cómo pelear un Mundial estando fuera y enfrentando a tu país”, añadió.

Por último, el estratega de 58 años arremetió fuertemente contra el futbol mexicano, lamentando que se haya perdido la identidad tras el fracaso en Qatar 2022.

“México perdió la identidad completa después del Mundial. Fue un fracaso total (el mundial pasado), México está en una crisis muy fuerte a todos los niveles. Si después de esto lo que pasó, yo lo declaré, y si me cuesta selección no me importa, porque el futbol mexicano me ha dado todo. Por qué no nos damos cuenta y tenemos que copiar las buenas cosas, hacer cosas para crecer y cada vez vamos más para abajo”, sentenció.