Tachan de tramposo a Max Verstappen en el GP de Australia

Verstappen no ha llegado a sobrepasar su caja, por eso no hay investigación. Max se estacionó y luego se movió centímetros más hacia adelante, pero quedó pisando su caja. Después de sanciones a Alonso y Ocon por algo similar pero que no daba ventaja se entiende la discusión. #F1 pic.twitter.com/7i9bFfGjd4