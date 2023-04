‘Como campeón debes enfrentar a quien sea’: JM Márquez manda mensaje a Canelo

Juan Manuel Márquez, leyenda del boxeo mexicano, señaló que Saúl Álvarez debería enfrentar a David Benavidez, quien es el retador número 1 por el CMB.

En el martes de café del CMB, Dinamita Márquez habló de la posibilidad de ver esta pelea en el mes de septiembre.

“Hay que esperar que ordenan los organismos, que dice el Consejo, por que Canelo es el campeón indiscutible de las 168 libras y hay que esperar que dicen los otros presidentes de los organismos”.

Por otra parte, mandó un mensaje ante los cuestionamientos sobre que Canelo no busca pelear con boxeadores mexicanos.

“Cuando eres campeón del mundo tienes que pelear con el que sea, aquí nao hay diferencia. Tienes que pelear con chinos, coreanos, estadounidenses, mexicanos, tú eres el campeón y debes defender los cinturones”.

Pero, sobre las críticas que existen alrededor del récord de Benavidez, Juan Manuel Márquez señaló que, entonces, debe mostrar que no está en su nivel.

“Como campeón, yo le demostraría que no está en mi nivel, so no ha tenido los rivales que yo si, será una pelea fácil, aunque es el retador número uno, aquí no pasa nada por arte de magia”.

También habló sobre el regreso del tapatío a una pelea en México y recordó su última función en la Ciudad de México.

“Lo está haciendo en forma de agradecimiento para la gente de Guadalajara y es positivo para todos.

Para mi fue algo excepcional, regresar a México y tener un lleno. Uno pelea concentrado, pelea motivado para convencer al público y fue un gran orgullo.

Box (Iván Navarro Aguilar)

¿Juan Manuel Márquez regresa al cuadrilátero?

Por otro lado, habló sobre la posibilidad de tener una pelea de exhibición y uno de los nombres que salió a la mesa fue el de Érik Morales.

“De alguna forma no estoy interesado. Si en su momento no pasó nada con él, no creo que pase en una pelea de exhibición

Hay que ver. Quise hacer una pelea de despedida, pero las lesiones se presentaron y no se pudo. Si todo el mundo está haciendo exhibiciones, por qué no”, dijo.

Martes de café con retos y explosividad

En este martes de café del CMB también se presentó la pelea entre Carlos “Tiburón” Sánchez y el panameño Alexander Durán que serán los encargados de estelarizar la función que presentarán en la Ciudad de México el próximo 5 de abril ProBox y las promotoras Chiquita González Boxing y Márquez Promotions, la velada “Miércoles de futuras estrellas” .

El Auditorio BlackBerry en la ciudad de México será el escenario que albergue dicha función, la pelea estelar de corte internacional y que será a 10 rounds en la división de los superligeros.

Con récord de 23-1, 19 por la vía del nocaut, el “Tiburón” Sánchez tendrá su primera pelea del año y quiere seguir su camino rumbo a una oportunidad de título del mundo