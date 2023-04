Ángel de Oro, por la consagración con el Campeonato Universal

El Ángel Ingobernable, Ángel de Oro, se reporta listo para disputar el Campeonato Universal que inicia este 7 de abril en la majestuosa Arena México y buscará llegar a la final.

Al respecto, el lagunero dijo: “Estoy muy contento, ya que esta es otra gran oportunidad para consagrarme, soy campeón mundial y nacional, tengo pase doble y merezco la oportunidad. He tenido grandes oportunidades, cada vez voy adquiriendo experiencia, no cualquiera lo logra; ya son 17 años de luchador, soy de los que está estelarizando carteles y la mira está en el Campeonato Universal”.

Sin duda aplicarán la experiencia y los Chávez harán lo que se tenga que hacer para ganar y destrozar a los rivales. Reconoció que en el CMLL hay demasiado talento, en esta ocasión se enfrentan los luchadores, por así decirlo, de élite.

Ángel de Oro entrena de lunes a sábado, día con día, para quedarse con ese campeonato universal. “Hemos tenido de todo, y el Campeonato Universal es algo que buscamos desde hace tiempo, las oportunidades se buscan, no llegan solas, se van trabajando hasta alcanzar el éxito”.

“Vamos por buen camino, hay que prepararnos para lograr el objetivo que es el Campeonato Universal, hay derrotas, hay lesiones y hay que saber darle vuelta a la hoja. Imagínate a ese niño de 14 años que se fijó una meta y hoy las ve cumplidas en 17 años.

Aunque hay algunos que piensan que les regalan las cosas, en realidad, cada luchador sabe el trabajo que cuesta salir adelante, considera que la nueva camada viene con todo, como la escuela de Guadalajara que trae mucho talento, o la escuela de la CDMX que vienen empujando fuerte. He visto los torneos en la Arena y en la Arena Coliseo y se dieron con todo.

Por si no lo viste: Fugaz y Esfinge apuntan alto y quieren el Campeonato Universal

Sin embargo, para las eliminatorias del Campeonato Universal dijo: “Nos vamos a enfrentar a lo mejor, daremos un paso a la vez, nos ha dado resultado y si tú haces la tarea, si te preparas no debes tener miedo, hay que saber tener temple”.

“Yo pensé que la lucha libre era más fácil y realmente es un deporte de gran impacto donde predominan las lesiones, estamos buscando lograr lo que Ángel de Oro ha deseado. Todo se desglosa en un buen rendimiento”.

Expresó que las comparaciones con el querubín Héctor Garza significa para él un honor, pues fue su padrino en la Arena México y también una inspiración del Ingobernable de Oro.

“No me disgusta la comparación, le aprendimos mucho, quisiera tener su físico, porque tenía un cuerpo que impactaba. Nunca me compararía con él porque no pasaba desapercibido”. Los recuerdos hicieron que se le quebrara la voz y seguramente, si resultara ganador, sería un homenaje para ese padrino que, hasta la fecha, admira.