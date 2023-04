Premier League suspende a árbitro por codazo a jugador del Liverpool

El árbitro asistente Constantine Hatzidakis no participará en ningún partido de la Premier League mientras la Federación Inglesa de Fútbol (FA) le investiga por un aparente codazo al jugador del Liverpool Andy Robertson.

El incidente se produjo justo después de que sonara el silbato del descanso durante el empate (2-2) del Liverpool con el Arsenal el domingo. Las cámaras de Sky Sports enfocaron el enfrentamiento y mostraron a Hatzidakis levantando aparentemente el brazo y haciendo contacto con Robertson, que se quejó de que había sido golpeado por el árbitro.

Robertson, furioso, fue agarrado por sus compañeros; recibió una tarjeta amarilla, pero la acción de Hatzidakis será objeto de mayor escrutinio.

El organismo de árbitros de la Premier League, la PGMOL, confirmó que manda al linier a la 'nevera'. "La PGMOL no designará a Constantine Hatzidakis para encuentros de ninguna de las competiciones en las que participa mientras la FA investiga el incidente en el que se vieron implicados el árbitro asistente y el defensa del Liverpool Andrew Robertson en Anfield", indicó el organismo.

El árbitro inglés Constantine Hatzidakis ha sido suspendido tras golpear con el codo a Andy Robertson, jugador del Liverpool, este no participará en partidos mientras haya una investigación en curso.

🎥 @any_drepic.twitter.com/GVv1AZkZHE — Pável Fernández (@PavelFdez) April 10, 2023

Keith Hackett, exdirector de la PGMOL, declaró a BBC Radio Five Live que si en última instancia se le declara culpable, "su carrera estará en peligro". "Intenté encontrar una excusa para explicarle por qué lo hizo y se me ocurrió: ¿tenía miedo? No debería tenerlo, porque está en un entorno protegido con mucha seguridad", subrayó.

“Pero reaccionó de una manera que no debería haber reaccionado, y aquí estamos hablando de un árbitro y no de una decisión, sino de una acción de un árbitro, y está claro que perdió la compostura”, añadió.

Por si no lo viste: Argentinos se burlan de festejos con fuegos artificiales en el Estadio Azteca

Otro exárbitro de la máxima categoría, Mark Halsey, puso el foco en el comportamiento de Robertson y cree que una sanción es el castigo más probable para Hatzidakis si se demuestra que cometió una infracción. En su artículo en The Sun, Halsey establece un paralelismo con el delantero del Fulham Aleksandar Mitrovic, sancionado recientemente con ocho partidos por empujar al árbitro Chris Kavanagh.

"A mí me parece que Robertson va a agarrar a Hatzidakis, que lo roza con el brazo y lo atrapa accidentalmente. No se me ocurre por qué un asistente golpearía la cara de un jugador. Seguro que desde el ángulo de una cámara no se ve bien. Pero hay que preguntarse por qué Robertson ha ido a acercarse al árbitro asistente", señaló.

“He oído a gente decir que este es el final de la carrera del juez de línea, pero, al igual que Aleksandar Mitrovic, es su trabajo a tiempo completo. Sin embargo, si se demuestra que es culpable y que utilizó el codo intencionadamente, se enfrentará a las mismas consecuencias que el delantero del Fulham. Los árbitros son los guardianes de las normas y deben rendir cuentas si se les encuentra culpables de ese tipo de comportamientos hacia un jugador”, prosiguió.