“Ana, no le des la espalda a los atletas”: David Faitelson sobre Ana Gabriela Guevara

Desde enero de este año, la CONADE, comandada por Ana Gabriela Guevara, decidió retirarle las becas a los y las atletas de deportes acuáticos por un conflicto relacionado a la presidencia de la Federación Mexicana de Natación, ante esto, David Faitelson alzó la voz en contra de la dirigente por dicha decisión.

A través de sus redes sociales, el periodista criticó duramente a Ana Gabriela al negarle las becas a los deportistas, cuando en otros deportes se ha apoyado en cantidades muy importantes.

Te interesa: Equipo de natación de México vende uniformes para poder competir

“El gobierno ha gastado,desde el inicio del sexenio,más de dos mil millones de pesos en apoyos al béisbol y ahora resulta que, por un conflicto político y hasta un capricho, no le da un centavo a los nadadores para su preparación. Es una vergüenza y una pena” , escribió en twitter.

El gobierno ha gastado,desde el inicio del sexenio,más de dos mil millones de pesos en apoyos al béisbol y ahora resulta que,por un conflicto político y hasta un capricho,no le da un centavo a los nadadores para su preparación.

Es una vergüenza y una pena, @AnaGGuevara y @CONADE — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 11, 2023

Ante esto, la líder del deporte en nuestro país no se quedó callada y pidió a David no dejarse engañar por eso, asegurando en un comentario posterior que hay más de fondo de esa decisión.

“Siempre te he admirado y reconocido tu manera tan profesional de hacer periodismo serio. Solo te diré no te dejes engañar, ni vergüenza ni pena, se llama ser responsable”

Siempre te eh admirado y reconocido tu manera tan profecional de hacer periodismo serio.

Solo te dire no te dejes engañar, ni vergüenza ni pena, se llama ser responsable.

Bonito día David — AnaGuevara (@AnaGGuevara) April 11, 2023

“Lo hemos hecho, solo que los medios no lo comunican, vende más la sinrazón y el golpeteo. Tengo tranquilidad y sustento legal en donde se sostiene lo dicho”, mencionó.

Lo hemos hecho solo que los medios no lo comunican, vende más la sinrazón y el golpeteó.

Tengo tranquilidad y sustento legal en donde se sostiene lo dicho. — AnaGuevara (@AnaGGuevara) April 11, 2023

Por último, el comentarista le pidió ver por los atletas y no darles la espalda, aún más cuando ella fue una de ellas.

“Ana: recuerda que los atletas son siempre los más importantes. No los dirigentes. Te has puesto del lado de Todorov y les has dado la espalda los atletas, cuando tú, justamente, fuiste una atleta”