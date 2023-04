‘La creación de nuevos torneos ayudan al crecimiento del tenis en México’: Alan Rubio

El León Open ATP 75 Challenger Tour continúa disputándose en la ciudad del cuero y uno de sus principales objetivos es impulsar el desarrollo del tenis en México.

Al respecto, el tenista azteca Alan Rubio, quien tuvo participación en el torneo, platicó con Publisport sobre la importancia que tiene la creación de este tipo de eventos, pues considera que influye positivamente en el crecimiento del deporte blanco en el país, ya que es una forma de acercarse a las nuevas generaciones.

“Claro que ayuda, esto es lo que más suma para el tenis nacional, que haya nuevos torneos, eventos de este calibre porque promocionan el deporte en las ciudades, en los estados y a nivel nacional, es algo mediático. Es algo que, de alguna manera, influye en que el tenis esté creciendo en el país. Todo esto suma mucho para las próximas generaciones que van viendo cómo se compite, el nivel que es bastante fuerte. Ellos deben estar conscientes que, si quieren jugar tenis al nivel que quieran, tienen que ser muy humildes para aprender, porque hay gente muy buena compitiendo”, destacó.

Respecto a su participación en el torneo de León, el sonorense lamentó su eliminación en la primera ronda contra el chino Bu Yunchaokete (3-6, 6-2); sin embargo, reconoció cuáles fueron los errores que le costaron la derrota y aseguró que se queda con los aprendizajes que obtuvo.

“Él jugaba muy sólido, pero creo que cuando yo tenía las oportunidades me desesperé bastante rápido, quería terminar los puntos rápido y me terminó por costar. Pero al final todo suma a mi corta carrera profesional, porque son muy buenas experiencias ahora que empiezo a probarme en estos niveles. Creo que no lo hice tan mal, puedo mejorar, hay muchas áreas de oportunidad que debo seguir trabajando. Me gana todavía la inexperiencia en momentos críticos del partido, de saberlo manejar mejor y no querer terminar los puntos rápidos. Debo reflexionar bien qué fue lo que paso y tratar de trasladar eso a las prácticas para tener un poco más de conciencia y estar más preparado para lo siguiente”, mencionó.

Alan Rubio (Cortesía Mextenis)

En esa misma línea, el atleta de 24 años se sinceró al mencionar que el tenis “es un deporte muy difícil de ganar”, pues desde su experiencia, ha competido contra rivales que lo han “expuesto” en lo que le falta, algo que considera “duro de afrontar”.

“A veces uno va a entrenar pensando que te sientes bien y luego llega el partido y la realidad es diferente, a veces la mente te puede traicionar en el sentido de que tienes que estar preparado para todo y aunque lo estés, no significa que vayas a sacar un buen resultado”.

Sobre sus metas, Alan Rubio reconoció que le gustaría disputar sus segundos Juegos Panamericanos este 2023 y estar en unos Olímpicos en un futuro, por lo que trabajará para lograr estos objetivos.

“Si sigo trabajando bien y el capitán que vaya a estar para los Juegos Panamericanos de este año me escoge, yo estoy preparado para ir, me encantaría. En un futuro también me encantaría representar al país en los Juegos Olímpicos, sería algo muy padre. También quiero jugar los Grand Slams, pero sé que es un proceso largo que tienes que trabajar mucho, pero no creo en los imposibles, creo que se puede lograr si lo trabajo”.

“Tener metas es lo más bonito, pero tiene que ir respaldado con acciones, con esfuerzo, tiene que ir todo de la mano, una mente soñadora y un guerrero en el aspecto de que vas a sufrir, de que el esfuerzo se tiene que hacer”, sentenció.