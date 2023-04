Jake Paul sorprende y anuncia a Nate Díaz como su siguiente rival

La estrella de YouTube Jake Paul enfrentará al veterano de la UFC Nick Díaz en un combate de boxeo a ocho asaltos en la categoría de las 185 libras (83,91 kilogramos) el 5 de agosto en Dallas.

Paul tuiteó que ese día será un “funeral para Nathaniel Diaz mientras lo mandamos de regreso a” Dana White, presidente de UFC. “Se ofrecerán refrigerios en la ceremonia. Atuendo de Corbata Negra”.

Ese tuit fue el último de una serie de mensajes que terminó con el anuncio del miércoles. Los miembros de sus equipos también tuvieron un altercado durante un evento de promoción de la pelea de Paul en contra del excampeón de UFC, Anderson Silva.

Después de que Paul venció por decisión unánime a Silva, dijo que quería pelear con Díaz.

Pero Paul (6-1, 4 nocauts) perdió su pelea más reciente, frente a Tommy Fury en febrero, por decisión dividida.

“Mi última pelea no terminó de la forma que quería, pero el resultado fue lo mejor que pudo pasar para mis aspiraciones boxísticas profesionales”, dijo Paul en una declaración. “Ahora, el mundo cree que soy vulnerable, cuando todo lo que soy es que estoy más enfocado que nunca. Mi equipo quería que tomara una pelea sencilla… pero no es como me formo. Nate Díaz es considerado uno de los peleadores (más duros) de todos los tiempos, pero tanto él como su equipo han hablado más de la cuenta por mucho tiempo”.

Díaz tiene marca de 21-13 en la UFC, ganando su combate más reciente al someter a Tony Ferguson en la función 279, realizada en septiembre.

“Además de Canelo (Álvarez) es la mayor cosa en el boxeo”, dijo Díaz en un comunicado sobre Paul. “Estoy aquí para conquistar eso. Soy el rey de los deportes de combate y luego regresaré para obtener mis cinturones en UFC.