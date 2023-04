Hija del Canelo le reclama por preferir al boxeo que a ella

La vida de un deportista de alto rendimiento demanda sacrificios importantes, una de ellas es ver cortado el tiempo para estar con tu familia, situación que vive Saúl “Canelo” Álvarez.

El boxeador mexicano, en entrevista con Javier ‘Chicharito’ Hernández, contó una emotiva anécdota que vivió con su hija menor de cinco años, María Fernanda, la cual le reclama por pasar mucho tiempo concentrado entrenando.

“Me habla por Facetime mi esposa y me dice ‘Oye, te habla tu hija, dice que no te importa, que no te importamos porque nada más fuiste un ratito y no quisiste jugar con ella. No la abrazas, no sales con ella, que nada más te importa el box”, dijo entre risas Saúl Álvarez.

El púgil tricolor dijo que ese momento lo hizo sentir mal, pero le explicó que sólo sucede cuando tiene que concentrarse porque después siempre están juntos.

Saúl se prepara en una casa de concentración para enfrentar a John Ryder, el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron.