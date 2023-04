José Ramón interrumpe a Kary Correa de mala manera y le llueven criticas

Mientras se encontraban analizando la victoria del Real Madrid sobre el Chelsea en el programa de Cronometró, José Ramón Fernández fue víctima de críticas por parte del público en redes sociales al comportarse de manera grosera con su compañera Kary Correa.

Cuando el periodista Manu Martín se encontraba dando su opinión de análisis sobre el encuentro de la Champions, Kary Correa intervino para dar su punto de vista, pero Joserra se mostró molesto porque señaló que su compañera panelista no lo dejaba hablar.

“Si Kary me deja hablar, porque no me ha dejado hablar, si kary me deja hablar”, fue como inició su comentario el experto conductor.

En twitter esta acción fue muy criticada debido a que no es la primera vez que en la cadena ESPN no traten con respeto a una mujer, recordando el insulto de Rafa Puente a Adriana Maldonado en pleno programa de futbol picante.