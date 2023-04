Fundación UNAM celebrará 30 años con una espectacular carrera

La Fundación UNAM está de manteles largos y que mejor manera de celebrarlo que con un espectacular evento deportivo como la Carrera de Fundación UNAM, en donde se espera que miles de integranes de la máxima casa de estudios se de presente.

Ante esto, Valentín Albarrán, Director de Cultura Física de la UNAM platicó con Publimetro sobre las novedades de este evento, el 29 de abril en Ciudad Universitaria.

¿Qué se conmemora con esta carrera?

Estamos convocando a la carrera por los 30 años de Fundación UNAM que es digamos una entidad que sin ser dependencia universitaria. Ha apoyado de manera importante a lo largo de estos 30 años al desarrollo académico de los alumnos, ya sea en especie un efectivo, con becas, con libros, con un equipo de cómputo, etcétera, no con todas aquellas cosas que se requieren que de pronto resultan muy numerosas o están fuera de las partidas presupuestales y que instituciones como en este caso Fundación UNAM permiten hacer posible para beneficio de nuestros estudiantes perfecto.

¿Cuál es el recorrido que se realizará en esta carrera?

En la carrera va a tener en su salida dentro del Estadio Olímpico Universitario, recorre, sale por la rampa de maratón de este recinto deportivo y recorre los circuitos estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria y regresa para la meta al Estadio Olímpico, este legendario recinto que cumplió en noviembre pasado 70 años y bueno en el que se han llevado a cabo justas muy importantes, no solo materia deportiva. La carrera está convocada para el 29 de abril, a las 5 de la tarde, en donde será el primer disparo de salida. Tenemos varias categorías. Tenemos la categoría de bachillerato, también, por otro lado, está licenciatura y posgrado y estas van juntas. Está también la categoría libre y la categoría de veteranos.

¿Cuáles son los premios que se llevarán los ganadores?

Déjame comentarte que los premios son jugosos en esta ocasión en cada categoría, el primer lugar se va a llevar una tableta, en segundo lugar un smartphone y entonces el lugar unos audífonos inalámbricos.

¿Cuáles serán las distancias en esta carrera?

Va a haber competencias en cinco y diez kilómetros, también comentar que la altimetría es una inclusión universitaria, es interesante, no es una carrera plana, a los corredores expertos les fascina correr aquí, no solo por lo bello que es Ciudad Universitaria, porque está rodeado de árboles, sino por esta dificultad intrínseca no en primera instancia es una subida como de un kilómetro, después bajan dependiendo del recorrido, pero a las dos distancias y en él en el penúltimo kilómetro les toca justo en la subida más pronunciada, que es la subida conocida como de Pumitas. A la de 5 kilómetros, le va a tocar entre el 4 y entre el tres y medio, y a la de 10 kilómetros le va a tocar entre el ocho y medio y nueve. Es ahí donde se ve este de qué está hecho, pero bueno, la idea es que sea una competencia consigo mismos, no más allá de los premios que se los llevarán.

¿Cuál es el costo para la inscripción?

La idea es que se puedan juntar en esta en este evento de identidad universitaria un poco corresponsabilizarnos, con estas con esta labor de instituciones como Fundación UNAM en beneficio de los estudiantes del país, qué cosas tienen el costo es de 300 pesos para prácticamente todos, excepto el bachillerato la idea es apoyar un poco los más jóvenes los del bachillerato van a pagar 150 pesos.

¿Qué tan complicado es el recorrido en general?

En el primer kilómetro es una subida no tan pronunciada, pero si es de subida, ahí va todavía muy ancho el contingente va a quedar aquí en a su ritmo, pero cuando no calientas bien y rompes de entrada o empiezas a aumentar la velocidad sí, cuesta trabajo que sea de su vida, entonces ahí la recomendación es que calienten bien que ya esté activado el sistema circulatorio el sistema cardiovascular y que los músculos también estén bien preparados para evitar lesiones e insisto cada quien a su ritmo no van a tener cerca de dos horas para poder acabar el recorrido. Después viene una bajada que también es hay que saber correrla, no hay quienes se desbocan y para poner en riesgo de lastimarse las rodillas, es importante que mantengan el mismo ritmo, este que tengan cuidado también porque aunque no es campo travieso, pues es un circuito vehicular que llega a ver todo y algunas ramas. Va a haber por supuesto una zona de hidratación para ambas rutas, entonces ahí se pueden reabastecer, bajan hasta casi la Facultad de Veterinaria

¿Qué esperas de esta carrera?

Se cuentan por millones los que han pasado por las salas de la UNAM y ahora ellos pueden aportar un poco con su participación y por supuesto con su pago, pero sobre todo con correr con poner el cuerpo de por medio para celebrar esta institución, para celebrar estos proyectos de todo aquello que les dio la mano en algún momento y por supuesto de todo aquello que les dio el país y la gente que paga los impuestos, porque finalmente es desde ahí desde donde se mantiene una institución como está la más grande, excepción educativa de México y se dice que de América Latina no, entonces creo que sí es un tema de corresponsabilidad hoy en día, pues es difícil subsanar o costear todo lo que implica la educación de nuestra juventud y creo que quienes ya pasamos por ahí tenemos una responsabilidad con ellos, Entonces que vengan que participen que se diviertan que traigan a sus familiares van a poder ingresar al estadio desde una hora antes y los familiares pueden ingresar las gradas para ver la salida, para ver la llegada a la meta. Es impresionante ver como todos los que llegan ya con una sonrisa en el rostro, a pesar del cansancio de que vienen, llegan contentos de haberse vencido a sí mismos y haber logrado el recorrido y eso es muy enriquecedor, no el identificarse con otros que están participando en un evento que los hace sentir bien porque de eso se trata de en realidad la activación física va más allá de las medallas.