¡Cepillado! Raúl Jiménez no sale ni a la banca por segundo juego consecutivo

El delantero mexicano Raúl Jiménez quedó fuera de la convocatoria del Wolverhampton por segunda semana consecutiva después de que el entrenador, Julen Lopetegui, tomó la decisión por motivos técnicos.

Jiménez no está rindiendo a su mejor nivel. Aunque no ha sufrido ninguna lesión, Lopetegui ha dejado claro que no está considerando al jugador mexicano debido a su bajo rendimiento.

El mexicano que antes de su lesión en la cabeza cautivó a toda la Premier League, ha luchado por recuperar su forma, pero con esta nueva omisión en la convocatoria, su futuro en los Wolves es incierto, aunque todavía tiene contrato hasta 2024, los rumores indican que su salida del club podría darse al final de la presente temporada.

Pese a la difícil situación de Jiménez, hay varios equipos interesados en hacerse con sus servicios como el Besiktas de Turquía y algunos clubes de la MLS