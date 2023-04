Kary Correa rompe el silencio tras polémica con José Ramón: “No me mandó callar”

En días pasados, José Ramón Fernández se vio envuelto en la polémica después de que, durante el programa Cronómetro de ESPN, interrumpió a su compañera Kary Correa para poder tomar la palabra mientras analizaban la victoria del Real Madrid ante Chelsea.

Tras esta situación, el histórico periodista recibió fuertes críticas en redes sociales. Incluso, muchos internautas lo tacharon de “machista” por la forma en que interrumpió a su compañera.

Sin embargo, a pocos días de los sucedido, Kary Correa rompió el silencio y mediante su cuenta de Twitter, aclaró lo sucedido con Joserra.

“El señor José Ramón Fernández, a quien estimo y con quien he trabajado desde hace casi 13 años, no me mandó callar en ningún momento, por el contrario, dijo que yo no le permitía la palabra, cosa que, quien alguna haya hecho programas de debate, o quien acostumbra a verlos, entenderá que es parte de la esencia del programa”, mencionó.

Además, la analista de ESPN resaltó que todo fue un mal entendido, por lo que pidió prestar atención en cosas más importantes.

“Entiendo que vivimos tiempos muy sensibles que nos tienen a todos alerta ante cualquier posible falta, pero esto ha sido una exageración. El día que necesitemos denunciar algún abuso ya no se nos va a considerar igual. Hoy mismo hay cosas más importantes a las cuáles prestar atención”, sentenció.