Grito homofóbico podría causar veto de dos años para Selección Mexicana en EUA

México vs Jamaica Selección Nacional Mexicana Liga de Naciones CONCACAF 2022-2023, en el Estadio Azteca, el 26 de Marzo de 2023. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

El partido entre la Selección Mexicana en contra de los Estados Unidos será la mayor prueba de momento para Diego Cocca, pero además, será un exámen vital para el público mexicano que se dará cita a este encuentro por el famoso grito homofóbico.

La US Soccer le advirtió a la Federación Mexicana de Futbol que tomará medidas estrictas para evitar que se presente este mensaje de la afición, y la FMF ya se pronunció al respecto.

Mediante un comunicado el máximo organismo del fútbol mexicano detalló que tendrán tolerancia cero con este hecho y trabajará en conjunto para evitar que se haga presente en el inmueble. Además recalcó que si se presenta el grito aceptará el castigo por parte de los estadounidenses.

Te interesa: Julián Quiñones sería llamado a la Selección Mexicana por Diego Cocca

Te recomendamos: Mhoni Vidente predice salida de Diego Cocca y relevo de Mohamed

“Con motivo del partido entre las Selecciones Nacionales de México y Estados Unidos, en conjunto con US Soccer, la FMF ha trabajado en el diseño y la implementación de una serie de esfuerzos y protocolos encaminados a prevenir el grito durante el encuentro de preparación en el State Farm Stadium”

“Conocemos la política de la US Soccer Federation (USSF) con respecto a la conducta discriminatoria en partidos internacionales. La FMF no tolerará ninguna conducta discriminatoria, ofensiva o abusiva” , se lee en el comunicado.

📄 Comunicado Oficial. — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 18, 2023

¿Qué pasará si se presenta el grito homofóbico?

En el escenario donde Estados Unidos este derrotando a México y el público mexicano furioso empiece a realizar este grito, la Selección Méxicana le caerá una sanción que podría ir hasta los dos años de veto en suelo estadounidense.

Cabe recalcar que, por tratarse de una iniciativa de US Soccer, esto solo involucraría partidos amistosos y organizados por dicha federación, y no se tomarían en cuenta los torneos oficiales como Copa Oro, o el Final Four de la Nations League.

Sin embargo, afectaría económicamente a la FMF debido a que no podría cumplir el contrato de jugar al menos una vez al año en Estados Unidos.

En el próximo partido contra Estados Unidos, que se jugará el miércoles 19 de abril en Phoenix, Arizona.